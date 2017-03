Nebezpečné investičné nezmysly: Čomu by ste sa mali vyhnúť, aby ste o svoje peniaze neprišli

Zdroj: bpsandpieces.com

Medzi investormi stále koluje veľa nesprávnych až zavádzajúcich informácií a pravidiel. Ako by sa ani nedali úplne vykoreniť. Tu je niekoľko príkladov, ktoré sú možno dopracované do absurdnosti, ale aj tak im niekto skrátka verí.

- Minulá výkonnosť je indikátorom budúceho vývoja.

- Medzi rizikom a výnosom nie je súvislosť.

- Existuje korelácia medzi poplatkom za správu fondu a výnosmi tohto fondu.



- Smerodajná odchýlka znamená riziko.



- Na miešaní politických názorov so správou portfólia nie je nič zlé.



- Cena je to, čo dostanete, hodnota je to, za čo platíte.



- Americká burza je jediným zmysluplným trhom na svete. Každý, kto sa pokúsi o diverzifikáciu na iných trhoch, je hoden toho, aby sa stal terčom posmechu.

- Niektoré investície sú také super, že nezáleží na ich cene.



- Tri roky sú, štatisticky vzaté, ideálnym časovým rámcom na posúdenie výkonnosti investície.

- Je dobré byť chamtivý, keď sú ostatní nenásytní, a mať strach, keď majú strach aj ostatní.



- Vaše očakávania hyperinflácie a znehodnotenia meny neboli nesprávne, len predčasné.



- Ak je možné predvídať vyústenie udalosti, iste možno tiež predikovať, ako na ňu budú reagovať milióny cudzích ľudí.



- Dow je ideálnym reprezentantom akciového trhu.



- Kapitálové zhodnotenie (rast ceny) je dôležitejšie ako celkový výnos.



- Váš majetok má dlhšiu životnosť ako iracionalita trhov.



- Keď sa na Wall Street oslavuje, nastal vhodný čas na nákup.



- Načasovanie investície je dôležitejšie ako čas strávený na trhu.



- Hedžové fondy sú trieda aktív.



- Perfektné portfólio existuje.

- Súčasný trh je vhodný pre výber konkrétnych titulov. Vážne.

- Trhy sú dokonale efektívne.

- Trhy sú nesmierne neefektívne.

- Tentoraz je to iné.





Možno si poviete, že je to až cez čiaru, pritiahnuté za vlasy, ale zjednodušene možno povedať, že ten, kto robí presný opak, alebo tu uvedené tvrdenia aspoň neberie vážne, robí dobrú službu svojmu investičnému portfóliu. Investori sú však neustále bombardovaní krátkodobými predpoveďami v médiách, rôznymi upravenými testami, nikdy nekončiacou vojnou medzi strachom a chamtivosťou a prázdnymi sľubmi poradcov o vysokých výnosoch a nízkom riziku.

V čase, keď je ťažké rozoznať fikciu od reality, záleží asi najviac na hľadaní dôkazov a pravdy a na obozretnosti. Zároveň je nutné sa za každú cenu chrániť pred klamstvami, šarlatánov, podvodníkov a šašov, ktorí sú pre portfólio nebezpečenstvom a často aj pohromou.

Recept na to, ako sa dokážete ubrániť



Philip Huber, zakladateľ a šéf Huber Financial Advisors, ponúka niekoľko rád, ktoré by investorom mohli pomôcť predchádzať spomínaným chybám.



- Spolupracujte len s finančnými profesionálmi, ktorí uprednostňujú záujmy klientov pred tými svojimi.



- Vyberte si investičnú filozofiu a stratégiu, ktorá nie je založená na predvídaní budúcnosti.



- Spíšte vyhlásenie o investičnej politike, v ktorom bude uvedené, ako budete vy a váš poradca postupovať pri spravovaní portfólia. Keď ide do tuhého, máte sa na čo odvolať.



- Stanovte si myšlienkové filtre, ktoré vám pomôžu sústrediť sa na vaše ciele.



- Snažte sa nepodliehať vlastnému egu. Väčšina z nás je náchylná k takzvanému potvrdzujúcemu skresleniu, aktívne vyhľadávanie opačných názorov vás môže udržať v strehu.