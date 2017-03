Chorvátsko zdraželo, od januára má vyššiu DPH

Zdroj: TV Prima

V Rakúsku sa zdražovala diaľničná známka, ide ale len o 0,8-percentný nárast, dvihnú sa aj mýtne poplatky. O niečo viac to už bude v Chorvátsku, od letnej sezóny o zhruba 15 percent. Chorvátska vláda totiž potrebuje peniaze na splatenie dlhov z výstavby diaľnic.



Odborníci navyše nevylučujú rapídne zdraženie pohonných hmôt.



Okrem nákladov za dopravu si návštevníci Chorvátska priplatia napríklad aj v reštauráciách, alebo za ubytovanie. V krajine totiž platí nová sadzba DPH, ktorú vláda v rámci daňovej reformy zaviedla od začiatku roka. Reforma sa týka aj pohostinstiev, ktoré po novom už spadajú do vyššej sadzby DPH. Tí, ktorí sú zvyknutí sa počas dovolenky v Chorvátsku uprednostniť stravovanie v reštauráciách, prípadne si na pláži dožičiť si čapované pivo, budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka.