dnes 12:01 -

Čína si dala za cieľ dosiahnuť tento rok rast hospodárstva o 6,5 %. To je menej ako vlani, keď jej ekonomika expandovala o 6,7 %. Ázijská krajina prechádza na nový model hospodárstva. Jeho motorom sa stávajú služby a domáca spotreba a je menej závislé od zahraničného obchodu a investícií.

Čínsky premiér Li Kche-čchiang vo svojom prejave na výročnom zasadaní Celočínskeho zhromaždenia ľudových poslancov (NPC) oznámil, že vláda si tento rok stanovila za cieľ rast ekonomiky "o približne 6,5 % alebo viac, ak to bude možné dosiahnuť v praxi".

To je v súlade so stratégiou Pekingu, ktorý by chcel udržať tempo rastu hospodárstva na úrovni 6,5 % až do roku 2020.

Hrubý domáci produkt (HDP) Číny v roku 2016 dosiahol zhruba 11 biliónov USD (10,41 bilióna eur), čo robí z tejto krajiny druhú najväčšiu svetovú ekonomiku, po USA. Ale vlaňajšie tempo rastu HDP, ktoré dosiahlo 6,7 %, bolo najpomalšie za 26 rokov. Čínski lídri označili takýto rast za "nový normál".

Čína sa už pár rok snaží znížiť závislosť ekonomiky od výrobného sektora, ktorý jej pomohol v minulosti zabezpečiť rýchly hospodársky rast. Teraz však chce, aby sa motorom ekonomiky stali služby a inovácie v priemysle.

Premiér Li v prejave skonštatoval, že tempo rastu globálnej ekonomiky zostáva slabé a nové trendy ako je "deglobalizácia" a protekcionizmus vo svete naberajú na sile. Poukázal tiež na veľkú neistotu v súvislosti s ďalším smerovaním politiky veľkých ekonomík. Upozornil pritom na hrozbu "šírenia nákazy" a zvyšovanie nestability a neistoty vo svete.

Li pripustil, že aj čínska ekonomika čelí mnohým výzvam a problémom, ale domnieva sa, že ciele, ktoré si vláda stanovila sú reálne.

Čínsky premiér uviedol, že miera inflácia v krajine, ktorá vlani dosiahla 2 %, tento rok prekročí hranicu 3 %.

Vláda v Pekingu plánuje tento rok vytvoriť 11 miliónov nových pracovných miest, o 1 milión viac ako vlani, a udržať nezamestnanosť na úrovni 4,5 %.

Rozpočtový schodok zostane na vlaňajšej úrovni 3 % HDP. V reálnych číslach by mal rozpočtový deficit Číny tento rok dosiahnuť 345 miliárd USD, čo je o 29 miliárd USD viac ako vlani. Ale v pomere k HDP zostane schodok na úrovni 3 %, čo vláde umožní ďalšie zníženie daní.

Regionálne vlády by si však podľa premiéra mali utiahnuť opasky. Li totiž navrhol znížiť všeobecné výdavky centrálnej vlády o 5 %.

Čína bude tento rok pokračovať v obmedzovaní nadmernej výrobnej kapacity v ťažkom priemysle. Konkrétne premiér navrhol zredukovať výrobu ocele tento rok o 50 miliónov metrických ton a ťažbu uhlia o najmenej 150 miliónov metrických ton.

NPC bude v nasledujúcich dňoch diskutovať a prípadne hlasovať o vládnej správe a rozpočtových kapitolách. Parlament však nikdy neodmietol žiadny návrh, ktorý mu vláda predložila, aj keď pribúdajú poslanci, ktorí sa buď zdržia alebo hlasujú proti.