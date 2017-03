Šéfka Fedu J. Yellenová signalizovala zvýšenie úrokových sadzieb už marci

dnes 17:46 -

Šéfka americkej centrálnej banky (Fed) Janet Yellenová v piatok (3. 3.) dala najavo, že Fed opäť zvýši úrokové sadzby zrejme už tento mesiac. Navyše signalizovala, že sadzby tento rok vzrastú viac, než sa pôvodne predpokladalo.

"Menový výbor bude na našom tohtomesačnom zasadnutí hodnotiť, či sa zamestnanosť a inflácia naďalej vyvíjajú v súlade s našimi očakávaniami. V takom prípade bude ďalšia zmena kľúčovej úrokovej sadzby zrejme primeraná." uviedla Yellenová vo svojom prejave v Chicagu pred podnikateľskými lídrami. Šéfka Fedu dodala, že príliš dlhé vyčkávanie so sprísňovaním menovej politiky by mohlo spôsobiť, že banka by v budúcnosti musela zvyšovať úrokové sadzby rýchlo, čo by mohlo viesť k turbulenciám na finančných trhoch a stiahnuť ekonomiku do recesie.

Tón Yellenovej prejavu bol podobný nedávnym vyjadreniam viacerých predstaviteľov Fedu, ktorí slovne podporili zvýšenie úrokových sadzieb.

Najbližšie zasadnutie menového výboru (FOMC) Fedu sa bude konať 14. a 15. marca. Finančné trhy aktuálne počítajú s tým, že Fed opäť zvýši svoj kľúčový úrok.