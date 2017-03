Bývalý bankár šokuje verejnosť: Svoje nové podnikanie založil na zdieľanej antipatii

Zdroj: businessinsider

Brendan Alper prišiel s myšlienkou, že ponúkne verejnosti aplikáciu, ktorá spája ľudí na základe vzájomných antipatií. Jeho spoločnosť sa na Valentína prezentovala premietnutím obrazu ruského prezidenta Vladimira Putina, ako sa túli k tehotnému Trumpovi. Reklama u mnohých vyvolala úsmev na tvári, ale tiež inšpirovala k internetovým atakom. Alper dostal niekoľko smrteľných vyhrážok do e-mailovej schránky aj na Facebooku.





Aplikácia Hater je Alperov debut vo svete startupov. Väčšinou sa smeje z rastúceho internetového odporu voči nemu, a nemá obavy, že by Rusko nemuselo byť nadšené z diela na propagáciu jeho firmy. Koniec koncov, iskrenie a vyvolanie debaty je zmyslom jeho biznisu založenom na empatii. Bývalý bankár strávil päť rokov v spoločnosti Goldman Sachs a jeden a pol v Nomure, ale nikdy neprišiel na chuť tomu, čo robil. "Aby som bol úprimný, chcel som mať stálu prácu po skončení školy," povedal Alper. "To je všetko, čo som chcel, aby som zarobil nejaké peniaze a dokázal prežiť."

Bol ešte zamestnancom u Goldmanov, keď začal písať komediálne skeče. Dva dni v týždni, Alper pracoval na týchto scénkach so svojim spolubývajúcim, nakrúcal ich a zverejňoval na internete. Tým, že mal prácu u Goldmanov a neskôr v Nomura, dokázal ušetriť dostatok peňazí na to, aby dal v práci výpoveď a mohol písať komédie na plný úväzok.





Myšlienka založiť Hater prišla ako výsledok jedného zo skečov. Nebolo by to smiešne, pomyslel si, keby sa v rámci aplikácie na randenie stretli dve osoby, ktoré sa rozplývajú nad vecami, ktoré sa obom nepáčia? "Urobil som si malý prieskum a naďabil na seriózny výskum, štúdiu, ktorá hovorí, že to má vedecký základ. Ľudí spájajú viac veci, ktoré nenávidia, ako tie ktoré milujú," cituej Alpera businessinsider. "Zamyslel som sa, človeče, toto naozaj zarezonuje medzi ľuďmi."

Aplikácia Hater pracuje tak, že užívateľov navzájom prepája vďaka takmer 3000 vybraným témam. Na mobile si vyberú šipkou, či niečo milujú, majú radi, alebo či sa im to nepáči, či nebdoaj ide až o nenávisť. Tým, že v jednotlivých témach zaujmete jasné stanovisko, vytvárate si profil, ktorý sa porovnáva s profilmi ostatných užívateľov. Na základe profilov sa dostávate do množiny s ostatnými užívateľmi, ktorí rovnakú vec milujú alebo nenávidia.





Alper tvrdí, že jeho appka neumožňuje vytvárať nenávistné výroky akéhokoľvek druhu na tejto platforme. Témy neobsahujú žiadne rasové, etnické alebo ekonomické skupiny a všetky témy sú vybrané tímom Hater, nie samotnými užívateľmi.

Aplikácia je na trhu asi len mesiac, ale za ten čas sa jej už podarilo "namotať" viac ako 30 000 aktívnych užívateľov denne, celkovo ich už je asi 310 000 v USA aj inde. Podľa vyjadrenia spoločnosti je Hater aktuálne najžiadanejšou aplikáciou z oblasti životného štýlu v Nemecku, stiahlo si ju už asi 200 000 záujemcov. Zatiaľ je prispôsobená len pre operčný systém iPhonov, verzia pre Android vyjde tento rok na jar. Na prihlásenie do aplikácie nemusíte mať účet na Facebooku.

Alper v rozhovore priznal, že startup dnes funguje z jeho bytu v New York City, má päť zamestnancov na plný úväzok a zopár externistov. Už majú pevnú pôdu pod nohami a spoločnosť hľadá možnosti ďalšieho financovania. Teraz musia nájsť spôsob, ako zarobiť peniaze.





Dnes ešte nemá žiadne plány ohľadom spoplatnenia aplikácie, či podmienok zobrazovania reklamy. Namiesto toho, dúfa, že dokáže svoj nápad speňažiť inými spôsobmi. Jedným z nich je možnosť, že si nechá od značiek zaplatiť za to, že sa ukážu, ako téma v aplikácii. Napríklad dá užívateľom možnosť, aby sa vyjadrili, čo si myslia o Starbucks. Za takúto investíciu dostane klient dostatočný objem anonymných demografické dát spojených so značkou. Už prebiehajú obchodné rokovania s časopisom Cosmopolitan, ktorý by mohol niektoré takto získané štatistiky publikovať.



Alper je tiež naklonený predaju tovaru inšpirovaného značkou Hater. Ako hovorí, niektorí podnikaví fanúšikovia si už začali svojpomocne tlačiť tehotného Trumpa na rôzne predmety. Na druhej strane ale pripúšťa, že ide o netradičný spôsob, ako zarobiť peniaze v rámci startupu. "Sme ochotní skúsiť čokoľvek a budeme sa pohrávať so všetkým vôkol," hovorí Alper.





Po niekoľkých týždňoch, čo sa Hater objavil na trhu, firma začína dostávať prvé spätné väzby od párov, ktoré sa našli prostredníctvom aplikácie. Jedna dvojica sa napríklad zoznámila vďaka spoločnej láske k syrom a zdieľanej nenávisti voči Super Bowlu. Sú to presne tie druhy príbehov, ktoré dokazujú, že na tom, čo Alper tvrdí, niečo skutočne bude. Aj keď vedel, že pomenovanie aplikácie ako Nenávistník a zameranie sa na pesimizmu, dvihne voči nemu vlnu odporu, ale zároveň veril, že spustí debatu, vyburcuje ľudí ku komunikácii. Ako hovorí, aplikácia nie je v skutočnosti o nenávisti. "U mnohých ľudí spočiatku prevláda táto inštinktívna reakcia, pretože slovo" nenávisť "je takým nábojom nabité. Ale to nie je naozaj len o nenávisti, je to o empatii a možnosti nájsť niekoho, kto to cíti rovnako ako vy a nájsť ho cez spoločné záujmy."