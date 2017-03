Dvojrýchlostná Európa: Tí v eurozóne a tí mimo nej

Zdroj: Bloomberg;ČTK

Maďarský minister hospodárstva Mihály Varga varuje, že Brexit môže urýchliť vytvorenie dvojrýchlostnej Európskej únie, čo ohrozuje rozvoj východných členov EÚ, ktorí nepatria do eurozóny, a potenciálne tak môže dôjsť k zapáleniu sociálnych nepokojov.

Zóna jednotnej meny sa môže ukázať ako deliaca čiara medzi základnými európskymi štátmi a zvyškom, uviedol Varga v pondelok v rozhovore pre Bloomberg. Avšak zopakoval, že Maďarsko zatiaľ nemá záujem prijímať euro. Odchod Veľkej Británii z Európskej únie, ktorý takmer nevyhnutne povedie k uvaleniu obchodných taríf na Britániu, zníži ekonomický rast Maďarska až o 0,4 percenta percentuálneho bodu v priebehu troch rokov, povedal.

"Je tu reálna hrozba, že po Brexite niektorí veľmi silní hráči, ktorí uprednostňujú dvojrýchlostnú Európu, budú hovoriť, že tí, ktorí sú v eurozóne sú v jednej skupine, a tí, ktorí sú mimo eurozóny, sú proste mimo," povedal Varga. "Hrozí, že sa rozdiel medzi rozvinutými a menej rozvinutými členskými štátmi EÚ nebude výrazne zmenšovať," uviedol s tým, že táto situácia môže priniesť "potenciál pre vznik sociálnych nepokojov".





"Vzhľadom na krízu eura maďarský premiér Viktor Orbán spomínal rozdiel v bohatstve západných krajinách, väčšinou patriacich do eurozóny, ako dôvod pre odkladanie prijatie eura v Maďarsku do nekonečna. Pobaltské štáty Estónsko, Lotyšsko a Litva, rovnako ako Slovensko a Slovinsko - bývalé komunistické krajiny východnej Európy, ktoré vstúpili do EÚ spolu s Maďarskom - odvtedy prijali euro. Poľsko a Česká republika patrí medzi tých, ktorí zostali mimo a držia si svoju nezávislú menovú politiku," pripomína Bloomberg.

Pred pätnástimi rokmi, 1. marca 2002, sa v 12 krajinách Európskej menovej únie (EMU) stalo jedinou menou euro, ktoré bolo do obehu uvedené 1. januára 2002 a dva mesiace sa používalo súčasne s národnými menami. Spoločnú európsku menu v súčasnosti používa už 19 štátov, objavujú sa ale aj úvahy spochybňujúce jej ďalšiu existenciu.Pre bezhotovostné platby sa začalo euro používať v januári 1999. O tri roky neskôr získala európska mena svoju fyzickú podobu a občania dostali do rúk prvý eurové bankovky a mince. K pôvodnému tuctu štátov platiacich eurom sa postupne pridalo ďalších sedem krajín, vrátane Slovenska. Ako posledný krajina vstúpila do eurozóny v roku 2015 Litva.

V dobe svojho vzniku bolo euro vnímané ako nástroj na dosiahnutie hospodárskej stability. Už na začiatku ale existovali aj kritické hlasy, podľa ktorých nemôže menová únia fungovať v toľkých rôznorodých ekonomikách.



Pokiaľ ide o dvojrýchlostnú Európu, nemecká kancelárka Angela Merkelová tvrdí, že to je dnes už realitou. Niektoré krajiny majú euro a iné nie, niektoré sú členmi schengenského priestoru a iné nie, pripomenula. Všetky druhy spolupráce v rámci EÚ však podľa nej musia byť otvorené všetkým členským krajinám.