Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones prvýkrát prekonal 21.000 bodov

Americké akcie dnes zaznamenali ďalší rast, pričom kľúčový index newyorskej burzy Dow Jones dosiahol nový rekord, keď prvýkrát prekonal hranicu 21.000 bodov. Trhy na jednej strane čiastočne podporil prvý prejav amerického prezidenta Donalda Trumpa v Kongrese, ktorý bol oproti predchádzajúcim vyjadreniam pokojnejší, ešte viac však reagovali na signály z centrálnej banky o možnom skorom zvýšení úrokových sadzieb.

Trump sa síce v prejave pred oboma komorami Kongresu opäť vyhol detailom, povedal však, že ekonomiku by chcel podporiť "masívnymi" daňovými úľavami a investíciami do infraštruktúry na úrovni 1 bilión USD (949,40 miliardy eur). Trhy však ešte viac zaujali vyjadrenia prezidenta newyorského Fedu Williama Dudleyho, podľa ktorého by k zvýšeniu úrokových sadzieb mohlo dôjsť už čoskoro.

Hlavný index newyorskej burzy Dow Jones Industrial Average vzrástol do 15.34 h SEČ o 198,2 bodu (0,95 %) na 21.010,44 bodu. Širší index S&P sa zvýšil o 19,1 bodu (0,80 %) na 2382,74 bodu a index Nasdaq Composite dosiahol 5872,66 bodu, čo znamená rast o 47,22 bodu.