České dlhopisy lákajú zahraničných investorov, ich podiel dosiahol takmer 40 %

Podiel zahraničných držiteľov českých štátnych dlhopisov vzrástol v januári na rekordných 38,7 %. To znamená výrazný skok, keď pred rokom to bolo 23,7 %. Vyplýva to z údajov českého ministerstva financií. Zahraniční investori podľa ekonómov očakávajú posilnenie koruny po ukončení kurzového záväzku Českej národnej banky (ČNB).

Zahraniční investori vlastnili na konci januára štátne dlhopisy za takmer 540 miliárd Kč (19,98 miliardy eur). Celkovo ich bolo vydaných za 1,39 bilióna Kč. "Tento rast súvisí s obrovským prílivom zahraničného kapitálu, ku ktorému v januári došlo. Zahraniční investori stavajú na posilnenie koruny po konci kurzového záväzku ČNB a štátne dlhopisy sú pre nich jedným z mála nástrojov, kam svoje peniaze zaparkovať," povedal ekonóm Komerčnej banky Marek Dřímal.

Objem dlhopisov držaných zahraničnými investormi od polovice roka 2015, keď ČNB začala pravidelne intervenovať na obranu kurzového záväzku, vzrástol o 300 miliárd Kč. A ako dodal Dřímal, podiel zahraničných držiteľov by podľa neho mohol ešte nejaký čas pokračovať v raste.