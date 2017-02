Zaplať a vezmi si: Pri nákupoch už možno nikdy nebudeme musieť stáť v radoch

Zdroj: marketwatch

Foto: YT/BarclaycardBusiness;mastercard

dnes 0:55 -

MasterCard na konferencii Mobile World Congress v Barcelone predstavila rozšírenie platobnej aplikácie Qkr pre Masterpass, ktorý je k dispozícii pre operačné systémy iOS a Android. MasterCard pridal do aplikácie novú funkciu: schopnosť vytvoriť si "otvorený účet" v spolupracujúcich prevádzkach. To by znamenalo, že hosť v už nemusí podať barmanovi svoju platobnú kartu, namiesto toho si partia môže otvoriť účet v Qkr, ak ho bude zariadenie akceptovať a rozdeliť si konzumné s ostatnými v rámci aplikácie, namiesto toho, aby to zatiahol jeden a ostatní sa následne na účet „skladali“.

Aplikácia Qkr je už dostupná v Austrálii, Kolumbii, Mexiku a Veľkej Británii, tento rok ešte dorazí do USA, Brazílie, Kanady, Írska, Singapuru a do Južnej Afriky. Platobná aplikácia v partnerstve s reštauráciami umožňuje zákazníkom platiť za jedlo z aplikácie bez toho, aby museli čakať na účet pri stole. Nato, aby mohli takúto aplikáciu využívať, musia si zriadiť účet v rámci mobilnej peňaženky Masterpass.





Spoločnosť zatiaľ nezverejnila, koľko amerických prevádzok bude cez tento systém spolupracovať, ale systém už dávnejšie otestovali na účastníkoch PGA Tour. Počas turnaja si mohli používatelia objednávať jedlo zo svojho miesta a po zaplatení si ho vyzdvihnúť od predajcov. Aj konkurenčná Visa už má skúsenosti s platbami účastníkov športového podujatia, keď platili za tovar a služby priamo zo svojich sedadiel, v roku 2016 počas Super Bowlu. Kartové spoločnosti majú záujem získať si vernosť zákazníka cez rôzne programy výhod, ponúkajú ich za každé použitie karty.



Mobilno-osobné platby, čo je definícia pre platby, ktorú spotrebiteľ urobí zo svojho mobilného zariadenia, ale tovar, či služby si „vyzdvihne“ osobne, podľa predpokladov porastú od roku 2015 do roku 2021 6,8 násobne. Predstavuje to rýchlejšie tempo rastu ako mobilné peer-to- peer platby alebo mobilné platby na diaľku, vyplýva to z nedávnej správy výskumnej spoločnosti Forrester. Rovnako sa očakáva celkový rast mobilných platieb. Len v Spojených štátoch, mobilné platby dosiahli v roku 2016 112,2 miliárd dolárov a do roku 2021 porastú zloženou ročnou mierou o 20 % a dosiahnu 282,9 miliárd dolárov, podľa predikcií Forrester.



Samozrejme MasterCard nie je jedinou spoločnosťou, ktorá ponúka nové spôsoby, ako platiť za nápoje, bez toho aby ste museli vyťahovať kartu, alebo hotovosť. Barclaycard v decembri 2016 predstavila prototyp "robotického barmana", ktorý automaticky dávkuje pivo, keď zákazníci u neho zaplatia bezkontaktnou kartou, mobilom, či iným nositeľným zariadením. Nový stroj by mohli umiestniť aj do stánku s jedlom a nápojmi počas koncertu v Hyde Parku. Nápad na zostrojenie robota vyšiel z prieskumu, v ktorom asi 25 % britských konzumentom piva označilo za najhoršiu nočnú moru čas strávený čakaním v radoch. Automatický dávkovač piva by, čisto teoreticky, mohol aspoň znížiť čakacie doby zákazníkov, uviedla firma.

S automatickými nákupmi experimentuje aj Pizza Hut. Predstavila robotického čašníka vo svojej reštaurácií v Ázii. Rovnako aj Amazon, svoje plány prezentuje pod menom Amazon Go, šlo by o supermarkety, kde by zákazníci nakupovali bez nutnej komunikácie s pokladníkom.

Mnoho pracovníkov z oblasti obchodu sa nechce zmieriť s nárastom automatizácie. Až 80 % pracovníkov tvrdí, že ich súčasná úloha bude určite alebo pravdepodobne existovať vo svojej súčasnej podobe aj ďalších 50 rokov. Vyjadrili sa tak v prieskume, v ktorom viac ako 2000 respondentov oslovil washingtonský think-tank Pew Research Center.

Hoci automatizácia nákupných procesov by mohla ušetriť čas spotrebiteľov, má to aj svoje nevýhody. Odborníci sú totiž toho názoru, že pre niektorých ľudí, je komunikácia so servírkou, či barmanom, určitá spoločenská aktivita, takže automatizácia procesu by ich o túto interakciu obrala. „Roboti dnes ešte nie sú schopní hovoriť so zákazníkmi ohľadom ich detailných objednávok. Realistickejšie to bude, ak roboti budú skôr ľudským asistentom, než ľudskou náhradou, prinajmenšom v najbližších desaťročiach," uviedol Ross Knepper, odborný asistent na Cornell University, ktorý študoval ľudské a robotické interakcie.

Nemusíme chodiť až tak ďaleko, ak chceme nájsť prekážky pre zavedenie takejto služby. „Aby bolo možné nové mobilné platobné možnosti vo väčšej miere využívať, predajcovia by ich museli integrovať do svojich existujúcich platobných systémov. Nesmú byť ovplyvnení tým, že takéto novinky bude využívať len úzky okruh nadšencov,“ povedal Brendan Miller, hlavný analytik spoločnosti Forrester.

V skutočnosti na trhu s toľkými konkurenčnými platobnými aplikáciami a rôznymi systémami, rozhodne nebude jednoduché presvedčiť spotrebiteľov, že potrebujú ešte jeden ďalší spôsob, ako zaplatiť. Apple Pay a Samsung Pay sú predinštalované na smartfónoch príslušnej značky, výrobcovia ani neodporúčajú užívateľom sťahovať si ďalšie aplikácie.



„Pridaním možnosti podieľať sa svojim konzumným na spoločnom účte môže byť riešením neexistujúceho problému,“ povedal Miller. Mnoho serverov totiž umožňuje rozdeliť si účty alebo platobné aplikácie, napríklad Venmo od PayPalu, aj jeho nový konkurent Zelle. Dokonca by to mohlo spôsobiť, že zákazníci prídu osvoj veľký apetít, pri jedle a pití. To nepreberné množstvo služieb na sledovanie digitálnych peňazí , ktoré sa v ostatných rokoch objavili, majú za úlohu jediné. Presvedčiť ľudí, aby automatizovali svoje úspory. V takom prípade by bolo možno lepšie dostať zákazníkov zo svojich sedadiel a nech sa radšej postavia pred stánkom do radu.