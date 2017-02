Verejnú súťaž na novú webovú stránku Trenčína vyhrala brnianska spoločnosť

dnes 15:01 -

Skúšobnú verziu novej webovej stránky mesta Trenčín majú spustiť do konca leta. Verejnú súťaž na nový web Trenčína vyhrala spoločnosť InQool z Brna. Výsledná cena za vytvorenie webu je 18.700 eur.

Podľa výkonného riaditeľa občianskeho združenia (OZ) Slovensko.Digital Jána Hargaša vyhláseniu obstarávania predchádzala transparentná príprava súťažných podkladov a verejný workshop pre potenciálnych záujemcov. Zástupcovia IT firiem a záujemcovia o účasť v tendri mohli klásť otázky a získať podrobnejšie informácie, ako sa do verejného obstarávania zapojiť. Podklady pripravilo mesto v spolupráci s OZ Slovensko.Digital a odborníci z IT komunity mali možnosť ich niekoľkokrát pripomienkovať na verejnej diskusnej platforme.

„Nesúťažilo sa len na cene, ale naozaj rozhodovali kritériá, ktoré ukazovali kvalitu dodávateľov a ich ponúkaných riešení. Či už to bolo technické riešenie, použiteľnosť budúceho webu alebo dizajn. Cena mala v tom hodnotení najnižšiu váhu,“ skonštatoval Hargaš s tým, že Trenčín je prvou samosprávou na Slovensku, ktorá pri verejnom obstarávaní využila spoluprácu so Slovensko.Digital. „Dúfame, že pre podobný krok sa rozhodnú aj ďalšie samosprávy keď uvidia, že transparentné obstarávanie naozaj má zmysel,“ doplnil Hargaš.

Ako informoval jeden z členov odbornej výberovej komisie Michal Blažej, o víťazovi výberového konania rozhodla najmä vyrovnanosť ponuky. „Zaznamenali sme niekoľko ponúk, ktoré mali slabší grafický dizajn, na druhej strane sme našli niektoré návrhy, ktoré neboli technicky podchytené, nepopisovali dostatočne to riešenie, ako by to bolo realizované. U spoločnosti InQool sme naozaj cítili, že budú schopní zrealizovať web a že majú obrovské skúsenosti,“ priblížil Blažej.

Aktuálna webová stránka mesta bola vytvorená v roku 2005 a v súčasnosti už technicky nedokáže integrovať nové trendy v informačných technológiách. Web už prestal mať podľa Janky Sedláčkovej z Kultúrno-informačného centra Trenčín štruktúru, ktorá je prehľadná pre bežného človeka, vyhľadávanie informácii je veľmi zložité.

„Stránka už prestávala byť prehľadná, pribúdali nové orientačné polia, a keď človek blúdil očami po stránke, prestával mať prehľad, prestávalo ho to baviť a radšej si informáciu našiel inde. Dúfame, že nový web nielen odstráni technické problémy, ale ľuďom uľahčí orientáciu,“ doplnila Sedláčková.