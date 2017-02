Británia by mala odložiť odchod z EÚ, ak nebude mať obchodnú zmluvu

dnes 14:01 -

Britská obchodná komora (BCC) vyzvala vládu v Londýne, aby predložila jasný harmonogram brexitu. A vyhlásila tiež, že by mala odložiť vstúpenie z Európskej únie (EÚ), ak sa jej po dvoch rokoch vyjednávaní nepodarí dosiahnuť obchodnú dohodu s Bruselom. Uvádza sa v správe pred výročnou konferenciou BCC.

Komora v dokumente konštatuje, že uzavretie obchodnej dohody v rámci dvojročných rokovaní po aktivácii článku 50 Lisabonskej zmluvy o vystúpení z EÚ by bol "ideálny výsledok". Ale ak sa ukáže, že to nie je možné, vláda v Londýne by sa mala snažiť o "predĺženie" rokovacieho obdobia, aby mohla uzavrieť obe záležitosti naraz.

Británia by sa podľa vplyvnej organizácie mala vyhnúť "náhlemu prerušeniu obchodných vzťahov s EÚ.

Generálny riaditeľ BCC Adam Marshall vláde odkázal, že podniky v Británii chcú, aby vláda uprednostnila praktický prístup k vyjednávaniam o brexite pred politickým alebo ideologickým hľadiskom. Dodal, že väčšinu firiem v podstate nezaujíma presný proces aktivácie článku 50, ale naopak, veľmi ich zaujíma vplyv nečakaného zvýšenia dane z pridanej hodnoty na stav ich hotovosti, a tiež náhle zmeny regulačných pravidiel, či nemožnosť najať kvalifikovanú pracovnú silu zvonka, prípadne, či ich výrobky nebudú pri exporte podliehať clám.

BCC v mene firiem vyzvala kabinet, aby aj po odchode Británie z EÚ naďalej povolil nábor kvalifikovaných aj málo kvalifikovaných ľudí z európskeho bloku na obsadenie prázdnych pozícií.

Bývalý britský premiér John Major však už v pondelok (27.2.) označil za veľmi optimistický predpoklad, že Británii sa podarí dohodnúť podmienky rozvodu s EÚ v priebehu dvoch rokov.