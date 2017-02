Nálada v ekonomike eurozóny aj celej EÚ sa vo februári nepatrne zlepšila

dnes 14:16 -

Nálada v hospodárstve eurozóny aj v rámci celej Európskej únie sa vo februári v podstate nezmenila. Ukazovateľ ekonomickej dôvery v eurozóne mierne stúpol, a to o 0,1 bodu na 108 bodov a index ekonomickej dôvery v rámci celej EÚ tiež mierne posilnil, a to o 0,3 bodu na úroveň 108,9 bodu. Vyplýva to z prieskumu Európskej komisie, ktorá o ňom informovala v pondelok na svojej internetovej stránke.

V podstate nezmenená nálada v ekonomike eurozóny vyplýva z toho, že stúpla dôvera v sektoroch priemyslu, služieb a stavebníctva, ale oslabila spotrebiteľská dôvera a nálada v maloobchode. V rámci najväčších ekonomík eurozóny sa zlepšila nálada v Španielsku a Francúzsku, v podstate sa nezmenila v Taliansku a Holandsku a oslabila iba v Nemecku. Mierne zlepšenie nálady v hospodárstve celej EÚ je výsledkom zlepšenia dôvery vo Veľkej Británii, čo však čiastočne vymazalo zhoršenie nálady v Poľsku. Dôvera v sektoroch priemyslu, služieb a stavebníctva sa rovnako ako v rámci eurozóny zlepšila. V rámci EÚ však stúpla aj dôvera v maloobchode a finančných službách. Okrem toho zhoršenie nálady spotrebiteľov bolo v celej EÚ menej zreteľné ako v rámci eurozóny.