Obchodné dohody EÚ s tretími štátmi podľa štúdie podporili vývoz agroproduktov

Obchodné dohody podporili vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Európskej únie a zamestnanosť v tomto aj v ďalších oblastiach ekonomiky, vyplýva zo štúdie, ktorú si nechala vypracovať Európska komisia (EK).

Štúdia bola zameraná na prínos obchodných dohôd, ktoré EÚ uzavrela s Mexikom, Južnou Kóreou a Švajčiarskom. Štúdia o dôsledkoch dohôd priniesla nasledovné zistenia.

Obchodná dohoda medzi EÚ a Mexikom zvýšila únijný vývoz do tohto štátu v roku 2013 o 105 miliónov eur. Išlo najmä o jedlo a nápoje. Opačným smerom zas do Únie prišli primárne poľnohospodárske suroviny v hodnote 316 miliónov eur. Obe strany momentálne rokujú o modernizácii tejto dohody, ktorá by obchodnú výmenu ešte zintenzívnila.

O 439 miliónov eur narástol v roku 2015 vývoz jednoduchých výrobkov do Severnej Kórey, hoci obchodná zmluva ešte nie je v plnej platnosti. Z Kórey v tom istom roku Únia doviezla jedlo a nápoje v hodnote 116 miliónov eur.

Do Švajčiarska Únia vyviezla v roku 2010, len tri roky po ratifikácii dohody, poľnohospodárske výrobky za 532 miliónov eur.

"Len tieto tri dohody zvýšili export poľnohospodárskych výrobkov o viac ako miliardu a priniesli sektoru pridanú hodnotu vo výške 600 miliónov eur. Tento nárast podporil vytvorenie tisícov pracovných miest naprieč EÚ, ale najviac v poľnohospodárstve," vyhlásil dnes eurokomisár pre poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj Phil Hogan.

Okrem zvýšenia vývozu únijných poľnohospodárskych produktov podľa štúdie vzrástol aj dovoz z menovaných troch štátov, ale neovplyvnil negatívne domácu produkciu. Výrobky z týchto štátov do veľkej miery skôr nahradili dovoz z iných štátov, a tiež narástla spotreba v EÚ.

Štúdia podčiarkla dôležitosť propagačných a informačných kampaní, ktoré únijným exportérom predstavia výhody prístupu na nové trhy.

Uvedené tri dohody podľa štúdie prispeli k tomu, že Únia vlani dosiahla doposiaľ najvyšší vývoz poľnohospodárskych výrobkov v celkovej výške 130,7 miliardy eur, medziročne o 1,7 miliardy viac.

Štúdiu pre EK vypracovala spoločnosť Copenhagen Economics.