Nebyť v EÚ sa oplatí

Zdroj: welt.de

Foto: TASR/AP

dnes 10:29 -

Pre Britov nakoniec odchod z únie nemusí byť až taký zlý, ako to dnes vyzerá. Z nedávno zverejnenej štatistiky totiž vyplýva, že nebyť v Európskej únii sa nakoniec môže celkom vyplatiť. Údaje si podľa servera welt.de od Európskej komisie vyžiadala nemecká europoslankyňa a predsedníčka kontrolného výboru pre kontrolu rozpočtu Ingeborg Grässleová (CDU).



Švajčiari tak údajne vlani dostali z európskeho rozpočtu o 88,8 milióna eur viac, než do neho prispeli. Malý Island dostal ešte o 14 miliónov viac.

Viac peňazí z rozpočtu Únie vysáva tiež Turecko, ktoré ako kandidát na vstup do EÚ dostáva prostriedky na pomoc s prípravou na členstvo. V čistom vyjadrení vlani odtieklo z EÚ do Ankary 1,4 miliardy eur.

Otvorenie Mosta Sultána Selima I. cez Bosporský prieliv v tureckom Istanbule 26. augusta 2016

Na tom, že štáty dostanú viac, než zaplatia, nie je vlastne nič mimoriadne, povedala pre Welt.de Grässleová. Dôvodom toho, že spolupráca s Európskou úniou je podľa nej pre Švajčiarsko plusová, je okrem iného aj vysoká výkonnosť krajiny. Darí sa jej totiž najmä čerpať vysoké sumy v rámci programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. Tento program poskytuje od roku 2014 peniaze na najlepšie nápady a regionálne proporcie tu nehrajú rolu. "Švajčiarsky prípad ukazuje, aké dobré sú švajčiarske univerzity," uviedla Grässleová.

Európska komisia poukazuje na to, že značná časť peňazí netečie do štátnych inštitúcií, ale do organizácií jednotlivých krajín, ktoré peniaze používajú na rôzne programy - napríklad na pomoc utečencom. Podľa komisie je navyše bilancia platobných tokov medzi EÚ a tretími krajinami z roka na rok značne rozdielna. Nie je preto údajne pravidlom, že by štáty, ktoré nepatria do EÚ, dostávali viac peňazí. Napríklad Nórsko v predchádzajúcom roku do európskeho rozpočtu zaplatilo tučných 263 miliónov eur netto.