Analytici prognózy nemenia, ekonomika má rásť vyše trojpercentným tempom

Prognózy bankových analytikov týkajúce sa vývoja slovenskej ekonomiky zostávajú stabilné. Podľa najnovšieho februárového kola prieskumu Národnej banky Slovenska medzi analytikmi komerčných bánk by totiž hrubý domáci produkt Slovenska mal v tomto roku stúpnuť o 3,2 %. Ich odhady sa tak oproti januáru nezmenili. Oproti vlaňajšku, kedy podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR hospodársky rast dosiahol 3,3 %, by to znamenalo iba mierne spomalenie.

Podobne sa výraznejšie nemenia ani odhady analytikov komerčných bánk o vývoji spotrebiteľských cien. Oproti januáru len mierne navýšili očakávanú úroveň koncoročnej harmonizovanej inflácie v tomto roku o 0,1 percentuálneho bodu na 1,5 %. Odhad koncoročnej inflácie podľa národného indexu spotrebiteľských cien ponechávajú oproti januáru bez zmeny na úrovni 1,4 %. Každopádne by tak rok 2017 mal byť po troch bezinflačných rokoch prvým, v ktorom celkovo ceny porastú.