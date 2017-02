Americká vláda chce daňovú reformu presadiť do augusta

dnes 20:46 -

Americká vláda trvá na zásadnej daňovej reforme, pričom v Kongrese by ju chcela presadiť do letnej parlamentnej prestávky, teda do augusta. Povedal to dnes americký minister financií Steven Mnuchin.

Ako uviedol v rozhovore pre televíziu CNBC, na tomto pláne úzko spolupracuje s vedením Snemovne reprezentantov aj Senátu.

"Tým najdôležitejším, čo ovplyvní ekonomický rast, sú zmeny v oblasti daní. Preto je potrebné, aby sa daňová reforma schválila," povedal Mnuchin. Ako dodal, reforma by sa mala zamerať najmä na zníženie daňovej záťaže strednej vrstvy a na zjednodušenie firemných daní.