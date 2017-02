Zomrel jeden z najvplyvnejších ekonómov novodobej histórie, Kenneth Arrow sa dožil 95 rokov

Zdroj: QZ

Foto:YT/Stanford University School of Engineering

dnes 15:44 -

Dnes majú ekonómovia sklon zameriavať sa na aplikovaný výskum, pri svojej práci sa pozorne držia špecializácie svojho oboru. To len potvrdzuje, aký musíte byť brilantný myseľ a skutočne veľký teoretik, ak ste tak často citovaný v toľkých oblastiach.



Praktické aplikácie jeho teoretickej práce sú rozsiahle. Je príznačné, že mnohé z nich pochádzajú z abstraktného, štylizovaného modelu. Z množstva teórií pre ekonomiku patrila medzi najznámejšie tá, v ktorej Arrow popisuje "všeobecnú rovnováhu". Ako je ovplyvnená celá ekonomika zmenou jedinej premennej. Bol to radikálny odklon od čiastočného rovnovážneho prístupu, kde sa hovorí o tom, ako môžu mať napríklad zmeny cien dopad len na jednu časť ekonomiky. Hoci sú čiastkové modely rovnováhy jednoduchšie na pochopenie, sú obmedzené, pretože ekonomika je vo veľkej miere prepojená.

Arrow a Gérard Debreu rozšírili tradičné modely, v ktorých figurovala len jedna transakcia medzi kupujúcim a predávajúcim. Dvojica pripustila viac transakcií, v súčasnosti i v budúcnosti. Navyše budúce podmienky sú neisté, čo robí dnešné rozhodovania ešte zložitejšími. Môže to znieť ako samozrejmosť, ale popisovať to v rámci robustného ekonomického modelu znamenalo úplnú zmenu pravidiel hry.







V Arrow-Debreu modeli sú vo svete len dvaja ľudia a dve obdobia. Obaja mali konkurenčné trhy a úzky rozsah výsledkov. Napriek tomu to pomohlo ekonómom pochopiť, ako čas a riziko ovplyvňujú ekonomiku. Položili tým intelektuálne základy moderných financií.

Práca Arrowa ponúka cenné skúsenosti, na ktoré sa ale niekedy zabúda. Je lákavé posúdiť ekonomický plán bez širšieho premýšľania, aký by to mohlo mať vplyv na ekonomiku, alebo nakoľko môže byť ovplyvnený inými udalosťami dnes a vo veľmi neistej budúcnosti. Môžeme predpokladať, že vybudovanie nového mosta pomôže vytvoriť nové pracovné miesta a generovať hospodársky rast. Ale rovnako treba brať do úvahy celý rad vecí, ktoré by sa mohli stať, a ktoré by mohli mať vplyv na hodnotu projektu, ako napríklad cena betónu, ropy, alebo práce.

Arrowova práca nám ponúkla intelektuálny rámec, aby sme premýšľali o tom, že aj často nepatrné voľby môžu mať vplyv na všetky časti ekonomiky, a to spôsobom, aký vôbec nie je jednoduché predvídať.