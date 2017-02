Grécko má plány stať sa dôležitým energetickým uzlom Európy

dnes 15:16 -

Dnes sa v azerbajdžanskej metropole koná pracovné zasadnutie Poradného výboru pre Južný plynovodný koridor, ktorý má do roku 2020 doviesť do Európy prvé dodávky plynu z nálezísk v Kaspickom mori. Európsku úniu na tomto zasadnutí zastupuje podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.

Šefčovič v rozhovore pre TASR pripomenul, že poradný výbor bol založený pred dvoma rokmi, aby sa uľahčila komunikácia medzi politickými predstaviteľmi krajín, cez ktoré plynovodná sústava prechádza, a medzi zástupcami medzinárodného konzorcia, ktoré najdrahší energetický projekt na svete - v hodnote 45 miliárd eur - financuje a realizuje.

Sústava plynovodov Južného koridoru s dĺžkou 3500 km bude prepravovať zemný plyn z azerbajdžanského ložiska Shah Deniz, ktorého oficiálne zásoby plynu sú na úrovni 1,2 bilióna kubických metrov a 240 miliónov ton plynových kondenzátov.

"Budeme diskutovať o tom, ako výstavba pokračuje. Cieľom konzorcia a azerbajdžanskej strany je, aby sme tento plynovod dostavali čo najskôr, aby plyn mohol prúdiť do Turecka a potom do EÚ už do roku 2020," uviedol Šefčovič pred odchodom do Baku. Spresnil, že účastníci rokovaní pôjdu "úsek po úseku", zhodnotia proces výstavby a budú rokovať o najnovších technických či politických prekážkach tohto projektu. "V minulosti sa tento systém komunikácie osvedčil, lebo sme problémy riešili za pochodu," dodal.

Slovenský eurokomisár pripomenul, že v súčasnosti sú určité problémy s trasovaním plynovodu cez územie Grécka a neistý je aj koncový vývod plynovodu v talianskom regióne Apúlia. Očakáva sa preto, že taliansky minister hospodárstva a jeho grécky rezortný kolega v Baku prinesú odpovede, ako chcú tieto problémy riešiť.

V súvislosti s Gréckom Šefčovič ocenil najnovšie pozitívne správy o ekonomickom oživovaní tejto krajiny a upozornil, že Grécko sa môže stať významným energetickým uzlom Európy.

"Jednak preto, že je na trase Južného plynovodu, a aj preto, že sa po dlhých rokoch podarilo vybudovať plynový interkonektor medzi Gréckom a Bulharskom," povedal s tým, že grécka vláda má okrem toho ambiciózne plány v oblasti lepšieho využívania terminálov pre skvapalnený plyn a uvažuje aj o postavení nového terminálu v jednom zo svojich prístavov.

"Grécko sa môže stať vplyvným hráčom v európskej energetike," povedal v závere Šefčovič.