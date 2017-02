Nová kancelária dediča Samsungu: Spolubývajúci je kanibal, na stene visí televízor od konkurencie

Zdroj: bloomberg

Foto: SITA/AP

dnes 11:04 -

Lee nemá telefón ani počítač, má však dovolené stretávať sa s právnikmi v oddelenej miestnosti tak dlho, ako len chce. Takto pomocou právnikov dokáže šéfovať konglomerátu a naďalej o veciach rozhodovať, povedal Kwon Young-june, profesor, ktorý skúma podnikové riadenie na univerzite Kyung Hee v Soule. "Nie je to žiadna novinka v krajinách ako je Južná Kórea," povedal Kwon. "Vedenie si dokáže udržať svoje postavenie aj potom, čo sa ocitne za mrežami, pretože aj naďalej zostáva vlastníkom svojich podnikov."

Lee doteraz formálne obvinený nebol. Napriek tomu podmienky jeho väzenia dokazujú, aké vážne dôsledky môže mať výsledok vyšetrovania.

Miliardár má na sebe štandardnú modrú väzenskú rovnošatu. Vonku sa môže zdržiavať len jednu hodinu denne a nemôže mať prístup k internetu. V jeho cele by mal byť televízor, konkurenčný LG, a idú na ňom len vo väzniciach schválené programy. Tieto detaily nie sú verejné, preto si zdroj, podľa agentúry Bloomberg, želal zostať v anonymite.



Dnes 48-ročný Lee je obvinený z úplatkárstva, krivej prísahy a ďalších trestných činov. Údajný motívom je vládna podpora pre firemné fúzie, čo mu malo uľahčiť pozíciu gigantu z oblasti spotrebnej elektroniky. Špeciálny prokurátor má do konca tohto mesiaca vyniesť obvinenia. Ak by bol nakoniec Lee odsúdený a uznaný vinným vo všetkých obvineniach, hrozí mu trest viac ako 10 rokov.





Lee je vo vyšetrovačke neďaleko priemyselného mesta Anyang, južne od Soulu. Medzi spoluväzňami je aj chlapík, ktorý sa priznal ku kanibalizmu a čaká ho trest smrti za zabitie asi 20 ľudí.

"Je to tam depresívne, cítite sa tam osamelý a nešťastný," povedal Park Lae-Goon, aktivista, ktorý strávil takmer štyri mesiace v tomto zariadení v roku 2015 potom, čo bol zatknutý na základe obvinení za organizovanie nelegálnych protestov. "Určite to nie je miesto pre bohatých podnikateľov, aby sa cítili ako doma."

A to by mohlo v prípade Leeho situáciu komplikovať. Znížila by sa tým jeho schopnosť vládnutia, nemusí byť schopný riadiť transformácie Samsungu na odrazenie tlakov konkurencie. Odborníci tvrdia, že väzenie nie je miesto pre niekoho, kto má prijať strategické rozhodnutia, a ktoré vyžadujú masívne investície, aby posunuli spoločnosť v požadovanom smere. To sa nedá jednoducho realizovať pomocou právnikov, ako sprostredkovateľov.

Kórejské ministerstvo spravodlivosti odmietlo komentovať Leeho väzenský život. Na internetových stránkach sa píše, že väzni dostávajú tri jedlá denne, vo výživovej hodnote 2500 kalórií. Zariadenie poskytuje špeciálnu stravu počas štátnych sviatkov. Lee tak bude jesť rovnaké kórejskej jedlo ako jeho spoluväzni. Polievku, hlavné jedlo, misku ryže. Menu sa mení každý deň, na výber sú napríklad bravčové kotlety, polievka z morských rias, či kórejské kimchi. Lee si musí po sebe umývať riad.



Po príchode dostane každý väzeň mydlo, toaletný papier, zubnú pastu a kefku, uterák, deku a vankúš, píše na stránkach ministerstva. Leeova cela má matrac na podlahe, malý písací stôl, WC a umývadlo.

Bývalý väzeň sa vyjadril, že si mohli dožičiť jedno sprchovanie týždenne, na umývanie musia vystačiť tri fľaše s teplou vodou, čo je denný prídel. Vykurovanie cely je podlahové, zapína sa len v určitých časoch. To by bolo v ostrom kontraste s Leeho normálnym životom. Vlastní dom s plochou vyše 1200 metrov štvorcových, v soulskej štvrti Hannay, kde je obklopený ľuďmi z podobnej vrstvy

Lee sa po celý svoj životy pripravoval na prevzatie kormidla v Samsungu, firmy založenej jeho starým otcom, ktorú jeho otec dokázal premeniť na skutočnú veľmoc. Okrem elektroniky sa zaoberá aj stavbou lodí a poisťovaním, kombinované výnosy zodpovedajú asi jednej pätine juhokórejského hrubého domáceho produktu. Leeov otec sa vyhol väzeniu za trestný čin, počas svojho šéfovania v Samsungu. Dnes patrí k najbohatším mužom Južnej Kórei, s odhadovaným majetkom 15,7 miliardy dolárov. Prekonal infarkt a zostáva hospitalizovaný.