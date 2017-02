Ekonómovia očakávajú ďalší rast zásob v USA, cena Brentu klesla pod 56 USD

dnes 20:01 -

Ceny ropy klesli takmer o 1,5 %, pod čo sa podpísal rast kurzu dolára, ale najmä obava trhov, že nadchádzajúce informácie o vývoji zásob ropy v USA poukážu na ich ďalší rast. Napriek tomu sa ceny ropy pohybujú v blízkosti niekoľkotýždňových maxím, k čomu prispieva optimizmus Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) ohľadne plnenia dohody o obmedzovaní produkcie.

Ako prvý by mal dnes v neskorších hodinách svoje odhady zverejniť Americký ropný inštitút (API). Následne vo štvrtok (23.2.) by oficiálne údaje malo oznámiť americké ministerstvo energetiky. Ekonómovia očakávajú, že zásoby ropy v USA vzrástli v minulom týždni o 3,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Ak sa ich odhad naplní, bude to znamenať rast ropných zásob v USA už siedmy týždeň po sebe.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom klesla do 18.06 h SEČ o 83 centov (1,5 %) na 53,50 USD (50,89 eura) za barel. V podobnom rozsahu klesla aj cena severomorskej ropnej zmesi Brent. Dosiahla 55,76 USD/barel, čo oproti utorkovej uzávierke predstavuje pokles o 90 centov (1,6 %).