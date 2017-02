Viete ako funguje najmenšia burza na svete?

Zdroj: bloomberg

Žiadna z nich nenavýšila kapitál, obchodovanie je v rukách malých investorov, mnohí si kúpia akcie za menej ako 20 000 Kyat, čo je asi 15 amerických dolárov. Nedávno počas jedného obchodného dňa zmenilo majiteľa asi 17 000 akcií. Asi toľko, čo sa na najväčšom svetovom akciovom trhu v New Yorku zobchoduje za osminu sekundy.



Mjanmarsku sa podarilo v decembri 2015, po polstoročí vojenskej vlády, zvoliť si vládu demokratickú. Mnohí z 51 miliónov Barmčanov dnes už vlastnia autá, aktívne prispievajú na sociálne médiá, a tri štvrtiny z nich má vysnívaný smartfón. Ale vo sfére financií nie sú natoľko dychtiví. S priemerným ročným príjmom vo výške 1270 dolárov sa niet čomu čudovať. Navyše historická ostražitosť voči bankám, nedovolila ešte vytvoriť robustný ekonomický systém. V Mjanmarsku nie je vyvinuté retailové bankovníctvo, nie sú bežné hypotéky, kreditné karty, penzijné účty alebo trh podnikových dlhopisov. Napriek tomu prvý a najdrahší finančný projekt vlády, bolo vytvorenie burzy Yangon.

Ďalším problémom sú neprípustné zahraničné investície na tamojšej burze. Revízia zákona o miestnych firmách, ktorá by umožnila zahraničným investorom vlastniť až 35 percent barmskej spoločnosti, by mohla prísť už tento mesiac. Ale kým sa niečo zmení, na burze sa obchodujú štyri spoločnosti. "Dnes môžeme burzu vnímať len ako kozmetický projekt vlády, čo je dosť nešťastné, pretože sa jej podarilo mnoho iných dobrých vecí," povedal Mike Dean, londýnsky rodák a spoluzakladateľ a riaditeľ Mjanmarsk Investments so sídlom v Rangúne.





Vláda musela začať v prípade finančného sektora od nuly. Počas vojenského režimu, ktorý sa začal v roku 1962, barmský národ si zvykol na ukladanie svojich úspor výhradne vo finančných inštitúciách. Ale run na banky v roku 2003, ktorý si odniesol veľkú časť úspor držaných v súkromných bankách v krajine, zanechal veľmi horkú spomienku, povedal Dean. "Zvlášť po tejto skúsenosti si radšej svoje peniaze uchovávali kdekoľvek inde, len nie v banke."



Otvorenie burzy vyvolalo nadšenie. Prišlo asi 200 ľudí z vidieckych oblastí, ktorí chceli zobchodovať drahé kovy a drahokamy na akcie. Potom, čo sa ukázalo, že pre obchod musia osloviť jedného zo šiestich akreditovaných maklérov, záujem stratili. Nedostatočné zapojenie verejnosti sa prejavilo nielen na akciovom trhu. Rovnako zostala prázdna aj niekoľkoprúdová diaľnica, spájajúca Naypyidaw, s luxusnými hotelmi a nákupnými centrami.

Impozantná budova burzy, v neokoloniálnom štýle, je v centre Rangúnu. Zatiaľ najväčší hluk tu bol keď pred uzavretím trhu prišla na exkurziu skupina uniformovaných študentov barmskej obchodnej školy. "Je to ako Hongkongu v 80. rokoch," povedal Dean.



Ospalému trhu by rozhodne prospela prítomnosť zahraničných investorov. „Konečne by obchodníci mali plné ruky práce a nehrali by karty,“ povedal Thaung Han, jeden zo šiestich maklérov na burze. Podľa súčasného zákona, spoločnosť môže byť vylúčená z burzy, ak prijme zahraničné investície. Napriek sankciám, niektoré spoločnosti majú čínskych investorov, aj keď to taja, povedal Han. "Vyberú si občana Mjanmarska ako svojho miestneho zástupcu, a nebude jasné, či to je niekoho žena alebo úplne cudzia osoba," povedal Han. "To je síce zakázané, ale vláda nedokáže robiť nič, len vydať prísne varovanie. Nie je to jednoduché dokázať."





Han nie je príliš optimistický ak príde reč na zmenu tohto zákona, hoci to považuje za jediný spôsob, ako dostať Yangon zo spánku. "To sa musí stať, naozaj potrebujeme tieto prostriedky. Je to jediný spôsob, ako podporiť svoj rast."

V niektorých prípadoch sa môže zdať, ako by vláda nechcela, aby sa Barmčania zúčastnili obchodovania na našej burze, povedal Han. Aj on sa snažil zarobiť na posadnutosti svojich krajanov smartfónmi. Všetci šiesti obchodníci s cennými papiermi vytvorili mobilnú obchodnú platformu pre svojich klientov. Vláda zakázala všetkých šesť, povedal Han."Myslia si, že je nutná osobná komunikácia a vzdelávanie investorov predtým, ako sa pustia do obchodovania," povedal Han. Jeho klienti často získavajú investičné tipy od veštkyne a na základe susedských rečí.



Ak chce niekto obchodovať na burze Yangon, musí ísť na burzu osobne, alebo zatelefonovať maklérovi. Obchody za viac než 8000 dolárov musia byť ohlásené a schválené Komisiou pre cenné papiere. Mnoho z týchto veľkých obchodov nakoniec schválené nie sú. "Toto je Mjanmarsko," povedal Han.