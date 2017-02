Strata pracovných miest kvôli robotom: Základný garantovaný príjem je najhoršie riešenie

Zdroj: CNBC

Foto: YT/The Late Show with Stephen Colbert

dnes 10:00 -

Cuban, majiteľ Dallas Mavericks, svoje znepokojenie nad stratou pracovných miest v dôsledku technológií zverejnil na svojom twitrovom účte. "Musíme sa na to pripraviť," napísal. Keď sa ho pýtali, či súhlasí s myšlienkou základného garantovaného príjmu, miliardár povedal, že by to bolo jedno z "najhorších možných riešení."

Pripomeňme, že základný garantovaný príjem je politika, v ktorej vlády zaplatia každému občanovi rovnaké množstvo peňazí, bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie. Existuje mnoho teórií o tom, ako by to mohlo fungovať v praxi. Krajiny ako Fínsko už systém testujú. Zástancovia tejto politiky hovoria, že je to lepší variant, než v súčasnosti zavedený systém podpory v mnohých krajinách a nie je pravda, že by ľudí k práci demotivoval. Opierajú sa o konkrétne čísla. Napríklad v Namíbii stúpol počet záujemcov o vlastné podnikanie v dôsledku zavedenia základného garantovaného príjmu o 301 percent. Podobne aj v Libérii, kde tretiny príjemcov spustila svoje vlastné podnikanie.







Cuban pre televíziu CNBC povedal, že strávil "veľa času skúmaním" garantovaného príjmu a nevidí žiadnu krajinu, kde by táto politika pomohla. Podľa neho existujúce programy sociálneho zabezpečenia musia byť efektívnejšie, viac peňazí môže byť distribuovaných s oveľa menšou réžiou. Oponenti ale tvrdia, že súčasné opatrenia odrádzajú ľudí od hľadania si zamestnania.

Cubanov postoj je v priamom rozpore s rastúcim množstvom hlasov z technologického priemyslu. Napríklad generálny riaditeľ Salesforce, Marc Benioff, nedávno varoval, že umelá inteligencia spôsobí vlnu "digitálnych utečencov". Zakladateľ Tesla, Elon Musk, povedal, že zavedenie základného príjmu bude v budúcnosti "nevyhnutné".



"Je tu celkom dobrá šanca, že sa to skončí s univerzálnym základným príjmom, alebo niečim podobným, vzhľadom k automatizácii," povedal Elon Musk. Marc Benioff na Svetovom ekonomickom fóre v Davose v januári povedal, že "nie je žiadna jasná cesta vpred" ako sa vysporiadať s trhom práce v prípade migrácie, ktorá nastane.

Americké technologické firmy výrazne investujú do výskumu a vývoja umelej inteligencie. Tesla vyvíja automobily bez vodičov, Amazon obchody bez personálu a Google vyvíja softvér, ktorý bude bystrejší než ľudský mozog. Sergej Brin, spoluzakladateľ spoločnosti Google, nedávno vyhlásil, že sám je "prekvapený" tempom vývoja umelej inteligencie.

Do roku 2067 by roboty mali ľudí obrať o milióny pracovných miest, umelá inteligencia je už na dennom poriadku a nezamestnanosť je na vzostupe. Generálni riaditelia technologických spoločností sa stali verejným nepriateľom číslo jeden. Aby sa tento obraz v budúcnosti nenaplnil, technologickí manažéri podporujú myšlienku univerzálneho základného príjmu.

Jedným zo spôsobov, odkiaľ vziať peniaze na rozdávanie je, majetkový fond, ktorý by mal malý podiel, dve až tri percentá, vo všetkých kótovaných spoločnostiach v krajine a zarábal by týmto spôsobom. Ďalšie myšlienkou je zdaňovanie "superziskov". Zakladateľ Microsoftu Bill Gates nedávno prezentoval myšlienku zdanenia robotov., aby vlády získali viac peňazí do budúcnosti.

"Ak pracovník zarobí 50000 dolárov v továrni, jeho príjmy sú zdanené," povedal Gates v nedávnom rozhovore. "Ak robot príde na to isté miesto, mali by sme rozmýšľať nad zdanením robota na podobnej úrovni."

Akademici hovoria o ďalšej technologickej revolúcii, kedy budú pracovníci z trhu vytlačení strojmi. A podobne ako v minulosti, budú musieť zvýšiť svoju kvalifikáciu, ak sa budú chcieť udržať na pracovnom trhu. Základný garantovaný príjem by predstavoval určitý spôsob podpory, kým si nezamestnaní dokážu osvojiť nové zručnosti. Univerzálny základný príjem by tak poskytovať určitý vankúš. Umožnil by ľuďom rekvalifikovať sa a slobodne sa pohybovať za novými príležitosťami inde.