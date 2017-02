Plán dopravnej obslužnosti budú mať Prievidza a Bojnice k dispozícii do augusta

dnes 12:16 -

Efektívnosť liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD) na území Prievidze i Bojníc, ich prípadné zrušenie či navýšenie počtu, prognózy vývoja miest či analýzu dopravy zohľadní plán dopravnej obslužnosti. Jeho dodávateľa v tomto období vysúťažila prievidzská samospráva, za plán zaplatí spolu s Bojnicami asi 42.000 eur.

"V spolupráci s mestom Bojnice sme si dali základnú úlohu - zachovať prepojenosť obidvoch miest s tým, že treba, samozrejme, vypracovať na to plán, ktorý zohľadní nielen doterajší vývoj mesta, ale aj predurčí budúce zámery jeho rozvoja," povedal dnes viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina.

Verejnú súťaž na dodávateľa plánu dopravnej obslužnosti MHD vyhlásila prievidzská radnica ešte koncom roka 2016, išlo o už o v poradí druhú, keďže do tej prvej sa nik neprihlásil. Ponuku na vypracovanie plánu predložila Žilinská univerzita v Žiline, s ktorou mesto aj podpíše zmluvu do konca tohto mesiaca. Podľa podmienok zmluvy o dielo sa univerzita zaväzuje analýzu vypracovať do piatich mesiacov odo dňa nadobudnutia jej platnosti a účinnosti, teda do konca júla.

Plán by mal podľa Maxinu reagovať okrem iného aj na nového investora v prievidzskom priemyselnom parku či nové individuálne výstavby v Bojniciach. "Analýza bude robená pre viac alternatív, my sme súťažili v zásade takzvanú minimalistickú alebo optimálnu. Na základe vysúťažených cien sme dospeli k tomu, že pôjdeme do optimálneho variantu, pretože ten minimalistický by len riešil neefektívne spoje, kde je málo cestujúcich," priblížil. Optimálna verzia podľa neho povie, aký je súčasný stav, prognózy vývoja, mala by zahŕňať aj vhodnú kombináciu previazanosti prímestskej, regionálnej a individuálnej dopravy na súčasné podmienky.

"My ešte reagujeme aj na potenciálnu možnú previazanosť nielen Prievidze a Bojníc, ale aj Opatoviec nad Nitrou. Je tak možné, že po vypracovaní analýzy rozhodnú jednotlivé zastupiteľstvá samospráv o tom, že by sme mohli MHD prípadne rozšíriť o Opatovce nad Nitrou a takto by sme mohli dosiahnuť väčší efekt celého výkonu MHD," doplnil prievidzský viceprimátor.

Náklady na vypracovanie optimálneho variantu budú na úrovni 42.700 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, na základe uzatvorenej zmluvy medzi mestami bude 90 % z nákladov znášať Prievidza a zvyšnú časť Bojnice.

Plán dopravnej obslužnosti MHD predchádza vyhláseniu súťaže na nového spoločného zmluvného dopravcu pre obe mestá. Bojniciam a Prievidzi končí aktuálna zmluva o výkone služby vo verejnom záujme s dopravcom SAD Prievidza koncom tohto roka, rovnako v tomto roku chcú vyhlásiť aj súťaž na toho nového.