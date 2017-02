Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské až od 11. dňa práceneschopnosti

dnes 11:46 -

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov, že pri dočasnej pracovnej neschopnosti im dávku nemocenské za prvých desať dní jej trvania nevypláca. Za tieto dni im totiž vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu v zmysle zákona o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti. Preto ak vznikne problém s jej výplatou, je potrebné kontaktovať v prvom rade jeho.

Náhradu príjmu vypláca zamestnávateľ spolu so mzdou vo výplate. Ak dočasná pracovná neschopnosť trvá dlhšie, od 11. dňa začne nemocenskú dávku vyplácať Sociálna poisťovňa, a to príslušná pobočka podľa sídla zamestnávateľa priamo zamestnancovi. Do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti je preto povinnosťou zamestnávateľa predložiť poisťovni Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti – II. diel (Žiadosť o nemocenské). Nemocenské potom poisťovňa vypláca vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu.

Iná situácia v prípade zamestnanca môže nastať len vtedy, ak mu počas prvých desiatich dní trvania dočasnej pracovnej neschopnosti pracovný pomer zanikne. Vtedy zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi náhradu príjmu za dni od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia pracovného pomeru. Za obdobie po skončení pracovného pomeru vypláca nemocenské Sociálna poisťovňa. Ak vznikne dočasná pracovná neschopnosť v rámci ochrannej lehoty, t.j. po skončení pracovného pomeru, poisťovňa vypláca nemocenské od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.