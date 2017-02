Téma zdaňovania práce robotov má logiku

dnes 10:31 -

Technologický progres je nezastaviteľný a podiel práce vykonávanej prostredníctvom robotov sa podľa mimoparlamentného hnutia KDH bude v blízkej budúcnosti čoraz viac zvyšovať. Kresťanskí demokrati preto vytvoria odbornú technologickú skupinu, ktorá sa bude zaoberať technologickým progresom.

"KDH je moderná konzervatívna strana. My sa technológií nebojíme. Práve naopak, podporujeme ich prirodzený rozvoj, ale tak, aby technológie slúžili ľuďom," opísalo hnutie vo svojom dnešnom stanovisku.

Kresťanskí demokrati tak chcú pozorne sledovať aj diskusiu, ktorú nastolil zakladateľ Microsoftu Bill Gates o zdanení práce robotov. "Zvláštnosťou tejto doby je, že ak by sme niečo v tomto zmysle povedali my, tak predpokladáme, že by sme sa dočkali posmeškov. Preto je dobre, že túto tému otvoril technologický guru Bill Gates," dodalo KDH. Téma zdaňovania práce robotov má podľa hnutia logiku, a preto je potrebné nájsť v tomto smere návrhy, ktoré budú v prospech ľudí.

Bill Gates minulý týždeň uviedol, že navrhuje zdaniť prácu robotov. Mnohí ľudia sa obávajú, že nás pripravia o zamestnanie. Gatesove obavy idú ešte ďalej, štát môže prísť o daňové príjmy. Má aj návrh, kde by sa malo ich zdanenie začať uplatňovať. Hovorí, že začať sa má tam, kde roboty vykonávajú prácu za ľudí. V tom prípade ich treba zdaniť rovnako, ako keby ju robili robotníci.