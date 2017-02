V Nemecku sa nafukuje realitná bublina, nehnuteľnosti sú predražené až o tretinu

Zdroj: reuters;marketwatch

Foto: SITA/AP

dnes 16:17 -

"Podľa aktuálnych odhadov sú ceny vo veľkých mestách predražené o 15 až 30 percent," uviedla Bundesbank. "Cenový nárast bol obzvlášť výrazný u bytov v osobnom vlastníctve vo veľkomestách," dodala.

Investičné správanie sa Nemcov odzrkadľuje vývoj úrokových sadzieb, uviedol pre agentúru DPA analytik realitného trhu Peter Ache. "Veľmi pozorne sledujeme, ako sa budú úroky naďalej vyvíjať," povedal Ache. "Nepredpokladám, že by ceny nehnuteľností v mestách v najbližšom čase výrazne klesali," dodal s tým, že hoci došlo k miernemu zvýšeniu úrokových sadzieb, zatiaľ zďaleka nedosiahli hranicu, ktorá by Nemcov odradila od investícií do nehnuteľností.

Nemci si doteraz bývanie skôr prenajímali, avšak práve nízke úroky v posledných rokoch ich presvedčili o výhodnosti nákupu nehnuteľností. Za tento vývoj môžu z časti nízke náklady na pôžičky, ako výsledok ultranízkych úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky, uviedla Bundesbank. Práce slabé vlastníctvo rezidenčných nehnuteľností pomohlo krajine vyhnúť sa excesom na trhu s bývaním aké zažili v USA, Veľkej Británii a ďalších krajinách. Iba asi polovica Nemcov vlastniť svoje bývanie, v porovnaní so zhruba dvoma tretinami susedných Francúzov.

Ceny nehnuteľností v Nemecku rastú od roku 2010, keď investori hľadali bezpečné miesto pre zaparkovanie svojich peňazí. Cenové tlaky ešte zosilneli v posledných dvoch rokoch, viac ako milión žiadateľov o azyl si musí vyriešiť otázku ubytovania. "V posledných dvoch rokoch sa ľudia, ktorí sa sťahovali zo zámoria usadil hlavne v mestách," píše Bundesbank.





Ceny rezidenčných nehnuteľností v minulom roku vzrástli o 8 % v 127 mestách, a to z priemernej hodnoty 6,75 % ročne v rokoch 2010 až 2015, napísala nemecká centrálna banka vo svojom mesačnej správe, ktorá bola zverejnená v pondelok. Ceny vzrástli asi o dve tretiny od roku 2010 v siedmich najväčších mestách: Berlín, Hamburg, Mníchov, Kolín, Frankfurt, Stuttgart a Düsseldorf.

Tempo rastu "prekročilo vývoj, ktorý je podporovaný základnými demografickými a ekonomickými faktormi," varovala Bundesbank.

Bundesbank je jedným z najkrutejších kritikov programu kvantitatívneho uvoľňovania ECB, opakovane varovala pred rizikami nízkych úrokových sadzieb počas dlhšieho obdobia. Na konci novembra sa ECB vyjadrila k príznakom závažnej zraniteľnosti na ôsmich európskych realitných trhoch, ale nie v Nemecku. Zdôrazňovala rastúce úrovne zadlženosti alebo nadmerné ocenenie a vyzvala vlády, aby prijali opatrenia na riešenie týchto rizík.

Pripomeňme, že v lete 2007 vypukla v USA hypotekárna kríza, ktorá prerástla do svetovej finančnej krízy. Zníženie úrokových sadzieb v USA povzbudilo trh s realitami a počet predávaných domov prudko stúpol. Vzostup však nezodpovedal možnostiam americkej ekonomiky, a práve spľasnutie tejto bubliny stálo na začiatku spomínanej krízy.