Poslanci schválili úver 8,5 milióna eur na rekonštrukciu osvetlenia

Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline schválili na dnešnom zasadnutí úver 8,5 milióna eur na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Primátor Žiliny Igor Choma poslancov upozornil, že mesto má v súčasnosti uzatvorenú a platnú zmluvu o rekonštrukcii verejného osvetlenia, ktorú zdedilo po svojich predchodcoch a ktorá je pre mesto nevýhodná. "Ak by sa rekonštrukcia odložila, pre mesto by to bolo v budúcnosti drahšie. Celkové náklady na rekonštrukciu totiž narastajú o index stavebných prác, ktorý stanovuje Štatistický úrad SR," uviedol Choma.

Doplnil, že mesto pristúpi na základe rámcovej zmluvy k zásadnej modernizácii – rekonštrukcii zostávajúcej časti starého verejného osvetlenia. "Rekonštrukciu verejného osvetlenia chceme kompletne ukončiť počas budúceho roka. Nepotrebujeme už urobiť žiadne zmluvné veci, žiadne verejné obstarávania. Zmluva je platná. Čiže okamžite vieme pristúpiť k realizácii mestských častí, ktoré sú projekčne pripravené. Také máme štyri. Do dvoch mesiacov máme pripravené projekty na zvyšné časti," povedal žilinský primátor.

Poslanec MsZ Martin Kapitulík predložil pozmeňovací návrh, aby sa úver využil na vybudovanie parkovacích kapacít na sídliskách, ktorý poslanci neschválili. "Som presvedčený, že ak si máme zobrať 8,5-miliónový úver, rapídnym spôsobom znížime úverovú kapacitu mesta a najbližších 15 rokov sa v Žiline nič väčšie neudeje. Mali by sme riešiť priority ľudí. Určite ich viac trápi parkovanie na sídliskách ako predražená rekonštrukcia verejného osvetlenia. Preto som predložil koncepciu riešenia statickej dopravy na jednotlivých sídliskách," uviedol Kapitulík.

Predseda poslaneckého klubu NEKA v žilinskom MsZ Peter Fiabáne doplnil, že ako veľmi zásadný problém vnímajú parkovanie aj verejné osvetlenie. "Ale čo sa týka nevýhodnej zmluvy, ktorú máme momentálne so Siemensom z minulosti uzavretú, aj z hľadiska pripravenosti, náš klub sa rozhodol podporiť v tomto prípade realizáciu osvetlenia, ktoré môže byť do jedného roka zrealizované. Na druhej strane sme zdôraznili, že pre nás je naozaj parkovanie veľkým problémom a mesto aj po komunikácii s primátorom tlačíme, aby sme tento problém riešili. Pretože parkovanie trápi ľudí, nie je doriešené. A doprava a parkovanie sú jednou z hlavných tém budúcnosti mesta Žilina," zdôraznil Fiabáne.