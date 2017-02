Medzilaborce plánujú výstavbu 24 nájomných bytov nižšieho štandardu

dnes 15:31 -

Medzilaborce plánujú na Zámočníckej ulici výstavbu nových nájomných bytov nižšieho štandardu pre obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Ide o dve stavby, v ktorých by malo vzniknúť 24 dvojizbových bytových jednotiek. TASR to potvrdil primátor mesta Vladislav Višňovský.

Samospráva by chcela v tejto súvislosti získať dotáciu z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške približne 405.000 eur. Na výstavbu by chcela použiť aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ten by v prípade schválenia predstavoval viac ako 134.000 eur. Vlastné zdroje na výstavbu technickej vybavenosti, ktorej súčasťou je vybudovanie komunikácií, vodovodu a kanalizácie, by tvorili takmer 39.000 eur. Ak mesto v získavaní finančných prostriedkov uspeje, s realizáciou stavby by mohli podľa slov primátora začať v budúcom roku.

Medzilaborce chcú touto výstavbou prispieť k riešeniu rómskej problematiky v meste. "Na Zámočníckej ulici bude vybudované komunitné centrum, je tam sídlo terénnej sociálnej práce, budeme tam realizovať aj materskú školu," vysvetlila hlava mesta. Medzilaborciam na projekt výstavby škôlky pre 80 detí prevažne z marginalizovaných rómskych komunít schválilo Ministerstvo vnútra SR sumu 617.500 eur. Spolufinancovanie vo výške 5 percent vyčlení v tejto súvislosti samospráva z vlastného rozpočtu.

Komunitné centrum, ktoré poskytuje služby sociálne odkázaným obyvateľom mesta, sa nachádza v bývalých priestoroch strojárskeho učilišťa. Mesto by tu chcelo realizovať rekonštrukciu vnútorných priestorov, hlavne výmenu okien, podláh, stropov, rozvodov elektrickej energie, vybudovanie tepelného zdroja a kanalizácie.

Na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach žije približne 300 príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.