Akcie strácajú lesk, investori siahajú po fľašiach

Ceny kvalitných vín sa vyšplhali na najvyššie hodnoty od októbra 2011 vďaka špekuláciám, že ceny akcií pohybujúce sa blízko rekordných maxím sú pripravené k poklesu. Víno a fondy, ktoré ho kupujú, sú na tom po rozhodnutí Británie opustiť Európsku úniu a po víťazstve Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách podobne ako zlato, teda ako uchovávateľ hodnoty v neistých časoch.

"Priaznivé makroekonomické podmienky, obmedzené dodávky a robustný dopyt budú aj naďalej riadiť trh," povedal investičný manažér londýnskeho fondu Wine Investment Fund Chris Smith. "Ceny pre väčšinu kupujúcich vyzerajú byť z historického hľadiska nízke," dodal. Čistá hodnota aktív fondu vlani dosiahla 248 miliónov libier. Slabšia libra zlacňuje pre zahraničných investorov kontrakty na víno stanovené v britskej mene a zvyšuje hodnotu indexu sledujúceho ceny najvyhľadávanejších vín. Na trh sa tiež vrátili čínski investori.

Hlavný index odvetvia kvalitného vína Liv-ex Fine Wine 100, ktorý predstavuje pohyb cien 100 najvyhľadávanejších kvalitných vín, rastie už 14 mesiacov za sebou, čo je jeho najdlhší rast od júna 2010. Vlani stúpol o 25 percent. Prekonal tak hlavný index britských akcií FTSE 100, ktorý vzrástol o 19 percent. Index vín má podľa Smitha priestor k ďalšiemu rast o 18 percent, čím sa dostane na vrchol z polovice roka 2011.





Analytik HSBC Holdings Charles Boulton však upozorňuje, že fondy zamerané na víno nie sú pre každého a nie sú produktom všeobecne prístupným všetkým drobným investorom kvôli rizikám s nimi spojenými. Fondy sa podľa neho zameriavajú hlavne na skúsených investorov. "Mnoho fondov s vínom je malých a môžu sa dostať do problémov s likviditou. Časový horizont pre adekvátnu návratnosť týchto investícií je pomerne dlhý a môžu byť nestabilnou kategóriou majetku," uviedol.

Opäť rastie aj dopyt z Číny, keď tvrdý zákrok proti výstrednostiam a úplatkárstvu odradil v posledných rokoch investorov v druhej najväčšej ekonomike sveta od nákupov. Dovoz fľaškového vína do Číny vzrástol podľa údajov Čínskeho zväzu dovozcov a vývozcov vína a liehovín v prvých deviatich mesiacoch minulého roka o 21 percent na 1,66 miliardy USD.

Investori upozorňujú, že investície do fondov zameraných na víno môžu byť veľmi rizikové. Fond Vintage Wine Fund so sídlom na Kajmanských ostrovoch v roku 2008 vlastnil majetok 110 miliónov eur, v roku 2013 však skončil, pretože slabý výkon prinútil investorov stiahnuť z neho svoje investície. O rok neskôr skončil Noble Crus Wine Fund či Bordeaux Fine Wine, ktorého jeden z riaditeľov má zákaz od britskej vlády riadiť firmu, pretože peniaze, za ktoré mal kúpiť víno, utrácal za dostihové kone, športové autá a súkromné ​​lietadlá. Na druhej strane čistá hodnota majetku fondu Wine Source Fund, ktorý patrí maltskej WSF Sicav a investuje tiež do whisky, od roku 2012 stúpla o 32 percent.