Jarné prázdniny v znamení lyžovania: Koľko vás to vyjde a na čo sa oplatí myslieť vopred

Foto: thinkstock;TASR/F. Iván;P.Neubauer;B.Račko

Ak neviete, či je vaše dieťa pripravené naučiť sa lyžovať, nezisťujte to až na svahu. Lepšie je otestovať jeho záujem vopred. Rozprávajte o lyžovaní a testujte, či sa dieťa vôbec „chytá“. Ak áno, zájdite do požičovne výstroje alebo športového obchodu a vyskúšajte mu lyžiarky. Ak to dieťa zvládne s úsmevom a záujmom, neváhajte a naplánujte si lyžovačku. Ak dieťa na lyžovanie nepripravíte, riskujete, že približne 35 eur za požičanie kompletnej výbavy a denný lístok na vlek vyjdú nazmar.



Pomôže aj vyvolanie záujmu o destináciu, kam idete lyžovať. Internet ponúka rozsiahle informácie, ktoré môžu zaujať každú vekovú kategóriu. Pozisťujte si zaujímavosti o stredisku, kam smerujete a počas cesty si môžete krátiť čas rozprávaním o tom, čo pekné a zaujímavé vás tam čaká.

Lyžiarska výbava nie je lacný špás

Dieťa na začiatok nepotrebuje najnovšie lyže a lyžiarky. Výstroj je lepšie si požičať buď v mieste vášho bydliska, v lyžiarskom stredisku alebo skúsiť bazár. Napríklad požičanie komplet výbavy v Bratislave stojí okolo 45 eur na 5 dní (lyže do 140 cm). V lyžiarskom stredisku napr. na Donovaloch zaplatíte asi 65 eur. Ceny v bazároch sú rôzne. Záleží na značke lyží, lyžiarok, ako aj miery opotrebenia. Nikdy to nie je len o lyžiach, ale potrebujete aj prilbu, okuliare, prípadne paličky alebo tzv. korytnačku. A to sa kupuje zvlášť. V bazáre vás výbava vyjde pomerne podobne ako pri požičaní. Rozdiel je, že vám zostanú. Ak máte viac detí, môžu potom výbavu zdediť mladší súrodenci a deti vašich známych. Na zváženie je kúpa len pri najmenších deťoch: 80 a 90 cm lyže využijete skutočne len minimálne.





Deti naučí rýchlejšie lyžovať inštruktor

Dieťa takúto autoritu vníma skôr ako nového kamaráta a pri „hre na snehu“ nevníma učenie. Najlepšie urobíte, ak sa z lyžiarskej školy vzdialite mimo dohľadu vašej ratolesti a necháte ho 1-2 hodiny v rukách odborníka. Prvých pár hodín lyžovania v rukách profesionála mu dá najlepšie možné základy. Keď má zvládnutý základný pluh a dokáže robiť oblúčiky, môžete s ním brázdiť mierne svahy a pomáhať mu získať väčšiu istotu na lyžiach. Inštruktori stoja od 18 eur na hodinu, inštruktora je dobré rezervovať vopred, lebo v daný deň už môžu byť všetci plne obsadení.





Nezabudnite na poistenie

Od februára síce poisťovne mierne zvyšovali ceny poistenia, napriek tomu sa vám v žiadnom prípade neoplatí riskovať v horách bez poistenia. Ak si zlomíte na svahu nohu či zrazíte iného lyžiara, ušetrí vám poistenie tisíce eur. Cestovné poistenie na týždeň v zahraničí stojí od 12,80 eur na dospelú osobu vrátane poistenia zodpovednosti. Rodinné poistenie (2 dospelí a 2 deti do 14 rokov) stojí od 33,60 eur. Podľa toho, kam cestujete a aké aktivity máte v pláne, poraďte sa a nechajte si vypracovať kvalitnú poistku od finančného sprostredkovateľa. Úrazové poistenie kryje napríklad zlomeniny, pretrhnutie šliach a väzív, chirurgický zákrok (napr. zašitie tržnej rany), ale aj trvalé následky. Kým sa staráte o dieťa po úraze, peniaze z poistky vám nahradia výpadok v domácom rozpočte. „Kvalitné detské úrazové poistenie môže stáť napr. 70 eur na celý rok, pričom poisťovňa pri vážnych trvalých následkoch úrazom môže vyplatiť aj desaťtisíce eur. Úrazových poistení a ich kombinácií je mnoho, najlepšie je poradiť sa s odborníkom čo je pre vás najvýhodnejšie,“ odporúča Viera Mamojková, finančná analytička OVB Allfinanz Slovensko.







Cestovné zdravotné poistenie sa však nevzťahuje na všetko. Problematické by v prípade detí mohlo byť riešenie úrazov, ktoré si spôsobia tak, že neberú do úvahy všeobecne platné pravidlá na zjazdovke alebo zo zjazdovky vyletia do terénu mimo nej.

A ako vlastne poistnú udalosť riešiť? Pri ťažkostiach ihneď kontaktujte asistenčnú službu a počúvajte jej pokyny. Nehodu je vhodné dokumentovať. Nikomu neukazujte svoje doklady (okrem polícii). Ak musíte niečo podpísať a nie ste si istí so znením dokumentu, podpíšte papiere a pripíšte "textu nerozumiem, podpisujem s výhradou." Takýto prípad nastáva najčastejšie v zahraničí.



Lyžovačka v zahraničí

Rakúsko je krajinou, kde je dobré poznať špecifické pravidlá, keďže Rakúšania veľmi často incidenty na zjazdovke riešia aj súdom. Tu sú cudzinci väčšinou znevýhodňovaní. Preto je nutné dbať vo všetkom na rady asistenčnej služby a neplatiť žiadne pokuty. Zaplatenie pokuty by znamenalo malé priznanie viny.

Ďalšou obľúbenou krajinou je Francúzsko. Tu môže byť jediným úskalím to, že v rôznych ski strediskách môžu platiť rôzne interné pravidlá. Napríklad niekde je prilba pre deti povinná. Nikde sa nesmie piť pri lyžovaní alkohol. Hrozí pokuta či odobratie pernamentky. Zdravotníctvo tu patrí k najdrahším. Odporúčajú sa teda drahšie poistenie.

V Taliansku platí povinnosť nosiť ochrannú prilbu (pokuta až 150 Euro). Svahy sú rizikovejšie, ale liečba tu nie je drahá. Pozor však na jazykovú bariéru.