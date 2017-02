Long na dolár? Je to veľmi veľké riziko, tvrdí analytik

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 11:08 -

Yellenová pred výborom zopakovala, že Federálny rezervný systém stále očakáva na tento rok zvýšenie cieľovej sadzby. Zvyšovanie sadzieb zvýši hodnotu dolára, pretože vyššie krátkodobé sadzby znamenajú, že tí, ktorí držia zelené papieriky, zaplatia viac.

Vzhľadom k vyjadreniam FEDu o zvyšovaní sadzieb, devízový stratég Boris Schlossberg vidí spomalenie. "Trh nekupuje to, čo hovorí Janet Yellenová. A to je vlastne veľmi, veľmi výrečné znamenie," povedal pre televíziu CNBC. "Keď šéfka Fedu hovorí, skoro nehanebne, že dôjde k trom zvyšovaniam sadzieb, istým spôsobom hovorí o stave ekonomiky, ale napriek tomu trh aj naďalej zostáva skeptický, tak to o niečom napovedá," dodal šéf Schlossberg BK Asset Management.

Prevláda politická neistota spojená s novou Trumpovou administratívou, čo vytvára tlak na dolár, povedal Schlossberg. Poznamenal, že takáto neistota ohľadom politiky sa odráža aj na trhu s pevným príjmom. "To mi hovorí, že oba trhy zostávajú skeptické ohľadom kontinuity potenciálneho rastu," povedal a dodal, že v dôsledku tejto neistoty je dlhá pozícia na dolár teraz "veľmi, veľmi nebezpečná".

Analytici poukazujú aj na vzťah dolára k jenu. Slabšie akciové trhy a výnosy sú vraj spojené so silnejšou japonskou menou. Schlossberg odporúča dolár predávať, kým jen nedosiahne 115 za dolár.







"Očakávame, že dolár bude klesať, kým nebudeme poznať detaily Trumpovych fiškálnych plánov. Ale zostávame optimistickí," napísali stratégovia Bank of America Merrill Lynch vo svojej poznámke klientom. Tím stratégov sa opiera o pesimizmus alebo ekonomickú dilemu, ktorá prichádza s vysokou infláciou, nezamestnanosťou a pomalým rastom v USA.

Dolár vzrástol takmer o štyri percentá v mesiaci nasledujúcom po voľbách v novembri. Dlhodobejší trend bude mať určite vzostupnú tendenciu, povedala Gina Sanchezová, generálna riaditeľka spoločnosti Global Chantico. "Myslím, že súčasná slabosť dolára je zaujímavá a výrečná, pretože Yellenová naozaj hovorí tom, ako pôjde dolár hore. Myslím, že je to jasný jastrabovitý komentár, ktorý by mali viesť k silnejšiemu doláru," cituje Sanchezovú CNBC. Niektoré kratšie poklesy sú výsledkom politickej neistoty. "Nemyslím si, že to bude trvať veľmi dlho."