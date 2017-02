Bezplatné prehliadky spojené so Svetovým dňom sprievodcov budú v 11 mestách

dnes 11:01 -

Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov v cestovnom ruchu sa v tomto roku uskutočnia bezplatné prehliadky v 11 mestách na Slovensku. Ide v poradí už o 14. ročník takéhoto podujatia. Jednotlivé akcie v rámci neho budú prebiehať do soboty 25. februára.

"Raz do roka si dávajú sprievodcovia osobný záväzok prezentovať túto krásnu, ale náročnú prácu spôsobom, ktorý je dostupný pre každého. Jednoducho, poskytujú sa prehliadky mesta zdarma," opísal na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) Marián Bilačič.

Prvé prehliadky v rámci podujatia sa už uskutočnili v sobotu 18. februára v Bardejove a v nedeľu 19. februára v Bratislave. Na Svetový deň sprievodcov, ktorý pripadá na utorok 21. februára, sú naplánované prehliadky v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Následne v sobotu 25. februára si ľudia môžu vybrať z bezplatných prehliadok v Bratislave, Košiciach, Levoči, Liptovskom Mikuláši či v Martine, Skalici alebo Trnave.

Napríklad v Liptovskom Mikuláši to bude pešia prehliadka mesta s témou Mikulášski židia, v Levoči pôjde o prehliadku mesta s témou Pradávne príbehy a v Skalici môžu záujemcovia spolu so sprievodcami vstúpiť do historických pamiatok, napríklad do Rotundy sv. Juraja či do Mlyna bratov Pilárikovcov.

Bezplatné prehliadky miest sa pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov konajú od roku 1990. Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu koordinuje toto podujatie na Slovensku pravidelne od roku 2004. Za toto obdobie celkovo 665 sprievodcov uskutočnilo prehliadky pre 21.468 turistov na Slovensku.

Svetový deň sprievodcov sa pripomína každoročne 21. februára, keďže v tento deň v roku 1985 vznikla Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov (WFTGA). Dnes združuje viac ako 200.000 kvalifikovaných sprievodcov zo 70 krajín sveta.