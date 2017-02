Slováci žijú nezdravo, počet invalidov rastie

dnes 10:46 -

Až 80 % úrazov na Slovensku sa stáva mužom. Hoci sú ohrození chorobami a úrazmi častejšie ako ženy, sú menej opatrní a menej dbajú na prevenciu. Pri chorobách zasa platí, že mužov trápia v porovnaní so ženami viac tie diagnózy, ktorým možno predísť správnou životosprávou. Ide napríklad o choroby obehovej sústavy.

Podľa údajov Sociálnej poisťovne najčastejšie príčiny invalidity priznanej minulý rok, išlo z veľkej časti o civilizačné choroby, pod ktoré sa podpisuje najmä nezdravý životný štýl, a to nezdravá strava a nedostatok pohybu či stres. Prejavuje sa to obzvlášť u mužov, u ktorých až 15 % prípadov invalidity je spôsobených chorobami obehovej sústavy. Týmto chorobám je pritom možné predísť zdravším životným štýlom. Jedným z najväčších strašiakov je ateroskleróza, čiže kôrnatenie ciev, čo spôsobuje mŕtvicu a infarkt myokardu. Platí, že muži sa menej starajú o svoje zdravie, menej chodia na preventívne prehliadky a podceňujú zdravú stravu. Dôkazom je i to, že sa dožívajú nižšieho priemerného veku.

Až štvrtinu prípadov invalidity vlani predstavovali choroby pohybovej sústavy (26 %). Nasledovali nádorové ochorenia (16 %) a treťou najčastejšou príčinou boli duševné choroby a poruchy správania (15 %). Kým u mužov boli vysoko zastúpené spomenuté ochorenia obehovej sústavy, u žien bolo viac nádorových chorôb a psychických problémov.

Sociálna poisťovňa vlani priznala invalidný dôchodok 22.295 Slovákom. Posudzovala pritom 27.349 žiadostí. Počet invalidov pritom narastá. Za posledných sedem rokov stúpol ich počet o 17 %.

Tri štvrtiny pozitívne posúdených žiadostí predstavovala čiastočná invalidita, čo je strata pracovných schopností o menej ako 70 %. Títo ľudia však napriek uznaniu za trvalo práceneschopných, dostávajú len čiastočný invalidný dôchodok, ktorého priemerná výška predstavuje 197 eur. Zvyšná štvrtina prípadov dostáva za plnú invaliditu mesačne 352 eur.

"Je evidentné, že človeku nemôže čiastočný invalidný dôchodok postačovať na dôstojný život. Existenčné náklady na Slovensku sú totiž vyššie. Navyše, s každým ochorením či úrazom sa spájajú ďalšie výdavky na zdravotné pomôcky a lieky, ktoré musí rozpočet postihnutého či jeho rodiny uniesť. Zodpovedný človek by mal preto myslieť na životné poistenie a zabezpečiť sa tak pred neočakávanými a nepríjemnými udalosťami," zdôrazňuje generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne Peter Brudňák. Podľa neho pripoistenie invalidity pritom ľudia často nemajú správne nastavené. Mnohí si myslia, že invalidita vzniká najmä v dôsledku úrazov. Úrazy však stoja za menej ako tromi zo sto prípadov invalidity, zvyšok majú na svedomí choroby.