Nemci zaplatili vlani za ropu o 6,4 miliardy eur menej než v roku 2015

Nemecko zaplatilo vlani za nákup ropy na svetovom trhu o 6,4 miliardy eur menej než v roku 2015. Ropa ho stála celkom 26,1 miliardy eur. Vyplýva to z predbežného údaja Spolkového úradu pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA), ktorý sídli v hesenskom Eschborne.

Nemci zaplatili za ropu menej preto, lebo vlani jej cena medziročne klesla o 19,4 % na 286,50 eura za tonu. Krajina nakúpila 91,1 milióna ton suroviny, čo bolo len o 0,2 % menej než v roku 2015.

Medzi dodávateľmi komodity si vlani upevnilo dominantné postavenie Rusko. Do nemeckých rafinérií jej dopravilo vyše 36 miliónov ton. Ruský podiel sa zvýšil z predvlaňajších 35,7 na 39,6 %. Ďalšími dôležitými dodávateľmi zostali Nórsko a Veľká Británia. Ich podiel spolu bol 22,2 %. Do prvej päťky vývozcov ropy do Nemecka sa zaradili aj Kazachstan a Azerbajdžan. Pätica pokryla nemecký dopyt po strategickej surovine z viac ako 75 %.

Nemecko nakupovalo komoditu v 30 štátoch.