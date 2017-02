KDH vyzýva vládu na zavedenie výdavkových limitov

dnes 11:31 -

Slovensko by malo zodpovednejšie pristupovať k riadeniu verejných financií. Tvrdí to člen predsedníctva KDH Ivan Štefanec, ktorý zároveň vyzýva vládu na prijatie výdavkových limitov. Tie mala podľa neho prijať na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti do roka od jeho účinnosti, čo sa však nestalo. Kresťanskí demokrati pritom navrhujú model, pri ktorom by museli rozpočtové príjmy rásť minimálne o 2 % rýchlejšie ako výdavky.

„Riadením verejných financií sa dá urobiť omnoho viac. Míňame viac, ako by sme mali a prejedáme našu budúcnosť,“ tvrdí Štefanec. Ako problém pritom vníma aj štruktúru verejných výdavkov a nastavenie priorít. Podľa KDH by sa mali verejné financie nasmerovať najmä na rozvoj infraštruktúry a vzdelávanie, vedu a výskum. V tejto oblasti strana presadzuje zvýšenie podpory pre firmy, ktoré investujú do vedy a výskumu, prostredníctvom daňových úľav.