Prvá korekcia po nových maximách

Štvrtok bola v Austrálii zverejnená miera nezamestnanosti. Tá pozitívne prekvapila a namiesto očakávaných 5,8% skončila na 5,7%. To je o 0,1% lepšie nielen oproti očakávaniam, ale aj oproti poslednej hodnote 5,8%. V tejto ekonomike pribudlo za posledný mesiac 13,5 tis. pracovných miest. Očakávania boli na úrovni 9,7 tis., čo je teda pozitívne prekvapenie, no posledná zmena bola vyššia, konkrétne 16,3 tis. V Japonsku mal pred koncom týždňa príhovor guvernér Bank of Japan Haruhiko Koruda, kde sa vyjadroval k aktuálnemu stavu ekonomiky a jej budúcemu smerovaniu. Ázijské indexy štvrtok zavreli nasledovne, Nikkei 225 -0,47%, hang Seng 0,47%, Shanghai +0,52%.

V Európe zas pred koncom týždňa bolo zverejnené zasadnutie Európskej centrálnej banky ohľadom monetárnej politiky. Tento záznam obsahuje detailné údaje zo zasadnutia ECB sprostredkujúc hĺbkový náhľad na ekonomické podmienky, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia ECB o výške úrokových sadzieb. V Španielsku sa dražili 10 ročné dlhopisy. Priemerná vydražená úroková sadzba bola 1,73%. Európske akciové indexy uzavreli po dlhom čase v červených číslach. Stoxx Europe 600 -1,37%, FTSE 100 -0,34%, DAX -0,31%, CAC 40 -0,52%

USA nám štvrtok ponúklo množstvo nových povolení na nové stavby, ktoré narástlo o 6 miliónov na 1,29 milióna. Pozitívne údaje máme aj zo žiadostí o zamestnanosť, ktoré nenaplnili očakávania 243tis., ale len 239tis. Zásoby zemného plynu narástli na -114 miliárd kubických stôp, čo prekonalo predpovede na úrovni 130 miliárd kubických stôp. Prezident Donald Trump predposledný deň v týždni prekvapil verejnosť s neočakávaným príhovorom vo Washingtone. Americké akciové indexy ukončili obchodný deň nasledovne: SPX -0.09 %, Dow Jones +0.04 % a NASDAQ -0.08 %.