Novým predsedom Prešovskej regionálnej komory SOPK sa stal Ľubomír Olejár

Novým predsedom Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (PRK SOPK) sa stal Ľubomír Olejár zo spoločnosti Gohr, s.r.o. so sídlom vo Veľkom Šariši. Do tejto funkcie ho zvolili členovia prešovskej komory na dnešnom valnom zhromaždení. Olejár bol jediným kandidátom, navrhlo ho predstavenstvo komory. Voľba sa uskutočnila v jeho neprítomnosti, pretože pre meškajúci let sa nestihol vrátiť včas zo služobnej cesty. Na tomto poste vystrieda Miloslava Karaffu, ktorého navrhli obidve východoslovenské komory za podpredsedu SOPK za Košický a Prešovský kraj.

Karaffa o novom predsedovi PRK SOPK Ľubomírovi Olejárovi povedal, že je to človek skúsený v práci v orgánoch komory, úspešne vedie firmu a má dobrý morálny profil. V Európe aj Austrálii razia tunely pomocou technológie, ktorú vyvinula firma z Veľkého Šariša. Je to čisto slovenská firma, ktorú založili traja miestni ľudia.

Karaffa, ktorý stál na čele PRK jedno volebné obdobie, pre TASR uviedol, že komore dali potrebné smerovanie. Vypracovali podrobnú stratégiu, čo chcú robiť a ako to dosiahnuť. "Rozdelili sme si prácu medzi členov predstavenstva, vznikli kluby, ktoré podľa odvetví pracujú na spoločných projektoch. Aby sme rástli na východe, potrebujeme spolupracovať. Na to, aby sme mohli spolupracovať, musíme sa najprv poznať," uviedol Karaffa. S týmto cieľom vytvorili komunikačnú platformu, rozbehli spoluprácu s mestom Prešov, Prešovským samosprávnym krajom a školami. S košickou komorou podpísali memorandum o spolupráci a rozdelili si niektoré úlohy. Významnú úlohu SOPK vidí v tom, aby pomáhala rozvoju firiem.

"Zatiaľ nemám žiadne negatívne postoje ani z VÚC, ani od mesta. Akurát tá spolupráca nie je taká, akú by som si predstavoval. Košičania sú takí otvorenejší, vrúcnejší a tam sa nám darí spolupráca oveľa lepšie. Firmy začínajú spolupracovať, to je to, čo som chcel dosiahnuť. Pomáhame si v organizovaní akcií, vymieňame si informácie. Keď je nejaká košická akcia, tak tam prichádzajú Prešovčania a zase Košičania chodia na prešovskú. Dozvedajú sa nové veci, ako by mohli zlepšiť svoj biznis a zároveň začínajú spolupracovať navzájom. Cieľ je taký, aby spolupracovali lokálne firmy, pretože keď spolupracujeme na spoločnom projekte, pridaná hodnota od každej firmy zostáva v regióne," uviedol Karaffa. Cieľom spolupráce je, aby mladí ľudia neodchádzali, aby sa realizovali doma a miestne firmy ich mohli lepšie platiť.

Na zhromaždení v Prešove vystúpil aj Peter Mihók, predseda SOPK a predseda Svetovej komorovej federácie MOK v Paríži, ktorý sa zameral na zmeny v podnikaní a obchodovaní v Európe. Trom firmám z kraja odovzdal Čestné uznanie SOPK, ktoré si prevzali zástupcovia spoločností Chemosvit folie, a.s., Svit, ProTech service, s.r.o., Prešov a Hotel Dukla, a.s., Prešov.