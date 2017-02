Cena čierneho zlata stúpa: Ropný kartel premýšľa nad ďalším obmedzením ťažby ropy

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 0:13 -

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by mohla predĺžiť platnosť dohody s nečlenskými ťažiarmi o obmedzení produkcie, ak globálne zásoby suroviny neklesnú na požadovanú úroveň. Mohli by sa dokonca dohodnúť na ešte výraznejšom znížení dodávok. Agentúre Reuters to povedali zdroje z kartelu OPEC.



Členovia OPEC sa koncom novembra dohodli, že od 1. januára znížia ťažbu celkovo o 1,2 milióna barelov denne, aby obmedzili nadbytočné dodávky na trh a podporili ceny. K dohode o znížení produkcie sa pripojili aj niektoré ďalšie významné ťažobné krajiny na čele s Ruskom, ktoré by mali produkciu obmedziť o ďalších 558 000 barelov denne. Dohoda má platnosť šesť mesiacov.

Svetové ceny ropy začiatkom minulého roka vinou nadbytočných dodávok na trh prvýkrát za 12 rokov zostúpili pod 30 dolárov za barel. Kvôli dohode o znížení ťažby sa síce vrátili nad 50 dolárov za barel, ďalej ale zostávajú hlboko pod úrovňami z prvej polovice roku 2014, kedy výrazne presahovali hranicu 100 dolárov za barel.





Podľa predstaviteľov OPEC sa svetové zásoby ropy musia dostať späť do blízkosti svojho päťročného priemeru, aby bolo možné hovoriť o návrate rovnováhy na trh. Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) uviedla, že globálne zásoby ropy na konci decembra zostúpili pod tri miliardy barelov, nachádzali sa však 286 miliónov barelov nad päťročným priemerom.

Ak by všetky krajiny dohodu o obmedzení produkcie plne dodržiavali, mali by sa dodávky ropy na trh v prvom polroku celkovo znížiť zhruba o 300 miliónov barelov, upozorňujú zdroje z OPEC. Snahu OPEC o obnovenie rovnováhy na ropnom trhu ale podkopáva rastúca aktivita ťažiarov v Spojených štátoch, ktoré sa k dohode nepripojili.