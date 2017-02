Dôvera spotrebiteľov v únii koncom vlaňajška rástla

dnes 13:31 -

BRATISLAVA 16. februára (SITA) - Dôvera spotrebiteľov v Európskej únii v poslednom štvrťroku minulého roka rástla. Podľa prieskumu spoločnosti GfK ukazovateľ spotrebiteľskej dôvery stúpol o 5,6 bodu a v decembri predstavoval 17,9 bodu. To je najvyššia hodnota indikátora od roku 2008. Podľa spoločnosti GfK pritom rozhodujúcim faktorom pre spokojnosť spotrebiteľov sú údaje o ekonomickom raste v jednotlivých krajinách. Správy napríklad o vojne v Sýrii, vývoji v Turecku, o amerických prezidentských voľbách či pretrvávajúce teroristické hrozby v Európe naopak ich dôveru neovplyvnili.

Na samotnom Slovensku podľa prieskumu vďaka priaznivým ekonomickým podmienkam v štvrtom štvrťroku 2016 slovenskí spotrebitelia predpokladali silný hospodársky rast. Ukazovateľ ekonomických očakávaní sa v decembri dostal na 28,2 bodu, a hoci to bolo o 0,4 bodu menej ako v septembri, je to presne o 5 bodov viac ako v rovnakom období predošlého roka.

Aj keď je miera nezamestnanosti na Slovensku relatívne vysoká a v treťom kvartáli 2016 predstavovala 9,5 %, v posledných niekoľkých štvrťrokoch neustále klesala. "Tento trend sa odráža aj na príjmových očakávaniach slovenských spotrebiteľov, pretože od septembra do decembra indikátor stúpol o 2,2 bodu na 32,2 bodu," konštatuje GfK.

Pokles nezamestnanosti znamená viac pracovných miest a vyššie príjmy pre obyvateľov, čo sú dôležité podmienky pre to, aby ľudia boli ochotní nakupovať. Od septembra do decembra tento ukazovateľ stúpol o 2,3 bodu na 15,9 bodu, a to je o 11,5 bodu vyššie než hodnota zaznamenaná v decembri 2015. "To znamená, že sa stále viac spotrebiteľov domnieva, že nastala správna doba na väčšie nákupy," komentuje výsledky prieskumu spoločnosť GfK.