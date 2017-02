Manželský zväzok v Japonsku: Pred sexom dostáva prednosť práca

Zdroj: Guardian

dnes 0:58

Z prieskumu Japan Family Planing Association vyplýva, že viac ako 47 % ženatých mužov a vydatých žien nemali sex dlhšie ako jeden mesiac, píše Guardian. To predstavuje nárast o 2,6 percentuálneho bodu z posledného prieskumu v roku 2014, a číslo je oveľa vyššie ako 31,9 % zaznamenaných v prvom takomto hlasovaní v roku 2004.



Najväčším vrahom vášne je práca. Viac ako 35 % oslovených mužov uviedlo, že sú na sex "príliš unavení,", pred dvoma rokmi takto odpovedalo asi 20 % respondentov. V prípade žien, bol najčastejší dôvod pre odkladanie milovania to, že sex považujú za ťažkosť, viac ako pätina uviedla, že je to niečo ako ťažká práca. Najvyššiu mieru bezstykového manželstva zaznamenali u ľudí okolo štyridsiatky.

Počas posledného desaťročia rástol tlak na japonskú pôrodnosť, skúšalo sa všetko, od jednoduchých kampaní po robotické bábätká. Ale ak chce krajina zvládnuť svoj sexuálny problém, musí najskôr vyriešiť svoj problém pracovný. Karoshi, čo je smrť z prepracovania, sa konečne uznal za vážny kultúrny problém. Podľa nedávneho vládneho výskumu, pracovníci jednej pätiny firiem odpracujú mesačne viac ako 80 hodín nadčasov.