Partnerský život: Nemali by ste sa brať, kým si nevyjasníte týchto 5 finančných otázok

"O osobných financiách sa pri bežnom živote rozhodujeme zvyčajne z 90 % na základe vlastného správania sa a z 10 % matematicky. Ak ale uvažujeme o svadbe, myslím, že sa tento pomer posúva, na 95 % v prospech behaviorálneho a emocionálneho rozhodovania," hovorí finančný poradca Nick Holeman. "Musíte s partnerom spolupracovať ako tím a prísť s efektívnou stratégiou, to bude najdôležitejšie pre úspešnú správu spoločných peňazí a nie nejaká matematika."

Holeman tvrdí, že existujú dve fázy rozhovorov, na ktoré by ste mali byť pripravení. Vytvorenie spoločného obrazu, čo by mali tvoriť rozhovory ešte pred zásnubami a logistické konverzácie, keď sa už vezmete. Začnime otázkami, ktoré sa oplatia položiť ešte pred svadbou.

Aké sú tvoje finančné ciele?

Môže to byť chata pri vode, či na horách, alebo cestovanie. Vaše preferencie sa v tomto smere môžu rozchádzať. Niektorí ľudia majú veľmi odlišné názory na odchod do dôchodku, alebo na životný štýl, uistite sa, že ste na rovnakej vlne aj čo sa týka veľkých fiančných cieľov. Po svadbe sa k týmto cieľom môžete vrátiť, už o niečo konkrétnejšie, a vytvoriť si plán, ako ich dosiahnuť. Ale kým zobratí nie ste, stačí ak načrtnete všeobecnú predstavu o tom, čo váš partner chce a čo potrebujete doladiť, aby sa predišlo prípadnému konfliktu.



Z čoho máš finančné obavy?

Peniaze sú veľmi emotívne, rôzni ľudia k nim majú rôzny vzťah, mnohé záleží aj od výchovy. Dobrým začiatkom je pochopiť finančné zázemie a filozofiu svojho partnera, kladením otázok, napríklad: k čomu ťa rodičia viedli ak ide o výdavky a sporenie? Aký je tvoj postoj k peniazom? Aj keď tieto rozhovory nemusia byť príjemné, je dôležité aby sta sa v istých otázkach zhodli. Čím rýchlejšie dokážete zistiť, aké sú vaše obavy a v čom sa rozchádzate, tým skôr sa vám podarí nájsť spôsob, ako sa zosúladiť.

Aké sú tvoje nezameniteľné vlastnosti?

Každý má v sebe niečo, určité veci alebo správanie sa, ktoré je zakorenené niekde v hlave. Napríklad ak máte v sebe určitý druh disciplíny, ktorý vám nedovolí počkať s platbou za "šeky“. Radšej to urobíte hneď, ako na poslednú chvíľu. Alebo ak váš partner vyžaduje, aby ste na každej dovolenke mali iba ten najkrajší hotel, hoci vy by ste sa uspokojili aj s nižším štandardom. To sú skrátka veci, o ktorých by ste mali niečo vedieť, aby ste mali priestor na vyjednávanie. Nech už sú tieto kroky riadené podvedomím racionálne, alebo nie, sú často dôsledkom výchovy. Musíte byť v tomto úprimní a spoločne nájsť spôsoby, ako na nich zapracovať.







A teraz k tej logistike.

Spoločná domácnosť znamená spoločné peniaze?

Chcete mať spoločný bankový účet, alebo každý svoj? Ako budeme šetriť na spoločné ciele, ak sa naše príjmy natoľko líšia?

Pokiaľ ide o zlúčenie bankových účtov, nemal by to byť problém, ak obaja máte podobné príjmy. Ale podľa odborníkov to nie je nevyhnutne nutné. Dokážete fungovať každý so svojim účtom oddelene, ale zároveň spolupracovať ako tím, dnes to už umožňujú technológie kde prostredníctvom internetu, alebo mobilného telefónu dokážete vidieť všetko. Spoločný účet dáva väčší zmysel v prípade, ak len jeden z manželov pracuje, asi by bol zbytočný druhý účet, na ktorý neprichádzajú žiadne peniaze. Ďalšie otázky, ktoré budete chcieť rozobrať, pokiaľ ide o spoločné financie zahŕňajú napríklad: koľko chceme dať za svadbu? Môžeme si dovoliť mať vlastné bývanie? Ak áno, kto si vezme hypotéku? Napokon príde aj na pokrytie vašich aktív a pasív: čo so sporiacim účtom, ktorý je na tvoje meno? Máš nejaký dlh? Koľko bude trvať, než sa ho dokážeš úplne zbaviť?



Ako hodláš míňať a sporiť?

Mali by ste zistiť, aké je finančná disciplína vášho partnera, na základe mesačného rozpočtu, pomôže vám to dosiahnuť vaše spoločné finančné ciele. Avšak odborníci neodporúčajú zostavenie veľmi podrobného rozpočtu. Často sa totiž stáva, že ak sa páry pokúsia zostaviť spoločný rozpočet, hneď sa začnú hádať o každej drobnosti, ako je nákup oblečenia, potravín, či dovolenky. Rôzni ľudia majú rozdielne preferencie. Ako riešenie sa ponúka úprava rozpočtu. Nastavte si svoje ciele, uistite sa, že si na ne odkladáte dosť, aby ste ich dosiahli a nebojte sa zapisovať si každodenné výdavky, aby ste zistili, kde sa dajú robiť potrebné škrty. Čím skôr zistíte, že nie ste schopní mesačne ušetriť nič, tým skôr sa začnete zaujímať, kam vlastne všetky tieto peniaze idú. Odborníci radia, rozdeliť si úspory na menšie časti – špecifické ciele, napríklad na vytváranie núdzového fondu. Nastavte si cieľové číslo a potom musíte zistiť, koľko je potrebné vyčleniť každý mesiac na dosiahnutie tohto cieľa. Ak sa čiastočný cieľ podarí dosiahnuť, bude to aj motivačné. Je to dobrý spôsob, ako spolupracovať ako tím, a udržuje to sviežosť vo vzťahu.