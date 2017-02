Mesto chce kúpiť od súkromného investora dve bytovky so 44 bytmi

dnes 11:31 -

Mesto Považská Bystrica chce od súkromného investora kúpiť dve novopostavené bytovky. Financie chce získať z dotácie od ministerstva dopravy a výstavby a prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Inžinierske siete zafinancuje z vlastných zdrojov.

Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Považská Bystrica Iveta Kováčiková, bytovky postavila bratislavská spoločnosť Hant Development. V bytovkách vzniklo 32 dvojizbových a 12 jednoizbových bytov stredného štandardu, ktorých súčasťou sú parkovacie miesta.

V súvislosti s kúpou bytoviek schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom minulotýždňovom zasadnutí zámer uchádzať sa o dotáciu, prostriedky zo ŠFRB a zmenu rozpočtu. Celková kúpna cena dvoch bytoviek je na úrovni takmer 2,6 milióna eur. Dotácia z ministerstva by mala predstavovať 695.100 eur, zo ŠFRB plánuje mesto získať 1,62 milióna eur, náklady na inžinierske siete dosiahnu 271.818 eur.

„V súčasnosti na mestskom úrade evidujeme 94 žiadostí o pridelenie mestského bytu. Predpokladáme, že ich počet bude narastať, a preto je potrebné bytovú situáciu riešiť,“ uviedol primátor mesta Karol Janas s tým, že mesto zatiaľ nič nekupuje, počká si na rozhodnutie ministerstva o dotácii a schválenie úveru.

„Uvažujeme o tom, že v budúcnosti by sme prijali nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré by upravovalo spôsob prideľovania bytov. V súčasnosti o ne môže požiadať len ten, kto má trvalý pobyt v Považskej Bystrici. Nemocnica potrebuje lekárov, neustále sa nám rozrastajú oba priemyselné parky a my musíme vyjsť v ústrety aj odborníkom, ktorí nie sú občanmi mesta. Preto spoločne s poslancami budeme prehodnocovať tieto podmienky,“ doplnil Janas.