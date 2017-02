Americká poisťovňa Aetna odstúpila od dohody o prevzatí konkurenčnej Humany

dnes 20:46 -

Americké zdravotné poisťovne Aetna a Humana zrušili plánované spojenie, na ktorom sa predbežne dohodli v lete 2015. Dôvodom bolo januárové rozhodnutie súdu, že spojenie firiem by negatívne ovplyvnilo hospodársku súťaž.

Súd zamietol prevzatie poisťovne Humana konkurenčnou Aetnou v celkovej hodnote 34 miliárd USD (32,01 miliardy eur) 23. januára a spoločnosti si nechali čas na rozmyslenie, či proti verdiktu podajú odvolanie. Nakoniec Aetna uviedla, že od dohody o prevzatí Humany odstupuje.

Aetna a Humana oznámili dohodu v júli 2015, len pár týždňov predtým, než dohodu o spojení svojich aktív oznámili aj ďalšie poisťovne Anthem a Cigna Corporation. Neskôr však americké ministerstvo spravodlivosti obe dohody napadlo s tým, že po zlúčení by sa trh so zdravotným poistením dostal do rúk iba troch spoločností, čo by mohlo viesť k rastu cien a poškodeniu klientov. Treťou poisťovňou by bola UnitedHealth Group, ktorá je momentálne najväčšou v USA.

S takýmto vývojom nesúhlasila ani American Medical Association, ktorá združuje väčšinu lekárov v USA. Podľa asociácie by vznikol na tomto trhu kolos, ktorý by bolo náročné regulovať a ktorý by mal príliš veľkú kontrolu nad životmi klientov. Súd k tomu dodal, že tieto obavy by nezmiernil ani plán na odpredaj časti aktív spojených firiem.

Podobne ako v prípade Aetna a Humana dopadlo aj plánované spojenie spoločností Anthem a Cigna v hodnote 48 miliárd USD. Ich dohodu o spojení zrušil iný súd pred pár dňami. Spoločnosť Anthem však oznámila, že sa proti rozhodnutiu odvolá.

Na rozdiel od Anthemu sa Aetna rozhodla od dohody odstúpiť. Ako uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Mark Bertolini, "súčasné prostredie je príliš náročné na to, aby poisťovňa mohla v transakcii pokračovať". Za neuskutočnenie dohodnutej transakcie Aetna teraz zaplatí spoločnosti Humana 1 miliardu USD.