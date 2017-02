PSA uvažuje o prevzatí automobilky Opel

dnes 17:31 -

PARÍŽ 14. februára (SITA, AP) - Francúzska automobilka PSA Group uvažuje o prevzatí nemeckého výrobcu áut Opel, ktorý je európskou divíziou americkej automobilky General Motors. Skupina PSA vo vyhlásení, ktoré zverejnila v utorok, uviedla, že zvažuje "viaceré strategické iniciatívy", ktoré by rozšírili existujúcu spoluprácu medzi oboma spoločnosťami, pričom prevzatie Opla je jednou z nich. PSA a GM už v súčasnosti v Európe realizujú niekoľko spoločných projektov. Americká automobilka potvrdila rokovania, ale uviedla, že nie je isté, že sa dosiahne dohoda.

Ak by skupina PSA získala automobilku Opel, stala by sa druhým najväčším výrobcom áut v Európe. Podľa údajov za rok 2016 by mala 16,6-percentný podiel na európskou trhu automobilov. Bola by tak na druhom mieste za Volkswagenom, ktorého podiel na európskom trhu áut je na úrovni 23,9 percenta. Európska divízia General Motors, ktorá vyrába autá značiek Opel a Vauxhall, niekoľko rokov vykazuje straty. Automobilka GM dúfala, že v Európe bude mať v súčasnosti už vyrovnané hospodárenie, ale v minulom roku jej európska divízia skončila v strate 257 mil. USD, hoci celkovo General Motors dosiahol vysoký zisk v sume 9,4 mld. USD.

Francúzska skupina PSA pôsobí aj na Slovensku. PSA Peugeot Citroën má závod v Trnave. Strategickú investíciu francúzsky koncern oznámil v januári 2003 a do začatia výroby dosiahla 700 mil. eur. Vlani trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia vyrobila 315 050 vozidiel a dosiahla tak nový rekord v objeme výroby. Jej produkcia vzrástla medziročne o štyri percentá.