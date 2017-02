Vystúpenie z eurozóny by Francúzsku výrazne zvýšilo náklady na obsluhu dlhu

dnes 15:01 -

Villeroy de Galhau dnes v rozhlasovej stanici France-Inter dôrazne bránil členstvo Francúzska v eurozóne a varoval voličov, aby neverili nacionalistickým sľubom Le Penovej, ktorá tvrdí, že vzdanie sa eura zvýši kúpnu silu Francúzov. Villeroy de Galhau upozornil, že návrat k franku by spôsobil vysokú infláciu a zničil by úspory občanov.



Dôležitou otázkou tiež je, ako by Le Penová v prípade odchodu z eurozóny riešila vysoký dlh. Minulý týždeň vyhlásila, že by väčšinu dlhu previedla na franky. Villeroy de Galhau odhaduje, že nárast úrokov by zvýšil náklady na obsluhu dlhu o vyše 30 miliárd eur ročne, čo sa takmer rovná celému rozpočtu Francúzska na obranu.