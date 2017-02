Predávajúci a kupujúci U.S. Steelu Košice sa streli s ministrami

dnes 15:16 -

Úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho hovorí o rokovaní s predstaviteľmi U.S. Steel Košice. "V pondelok na Úrade vlády prebehlo v prítomnosti podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pelleginiho, ministra financií Petra Kažimíra a ministra hospodárstva Petra Žigu rokovanie s predstaviteľmi U.S. Steel Košice v zmysle memoranda, ktoré predpokladá informovanie sa o dianí a situácii v podniku. O obsahu rokovania nebudeme bližšie informovať," informuje riaditeľka komunikačného odboru podpredsedu vlády Jana Burdová.

Rokovanie potvrdil na svojom facebookovom profile aj minister hospodárstva Peter Žiga. "Za vládu môžem potvrdiť, že naďalej platí prísľub, že vláda bude súčasťou rokovaní o predaji oceliarní. Budeme chrániť strategické záujmy Slovenska a košického regiónu a trváme na tom, aby sa v Košiciach bez ohľadu na vlastníka udržala zamestnanosť a zostala výroba ocele," napísal Žiga.

Američania predávajú fabriku U.S. Steel Košice na východe Slovenska čínskemu gigantovi He Steel. Predaj košickej fabriky odštartoval koncom januára. Američania podpísali s čínskym koncernom memorandum o porozumení. Podpisom dokumentu vstúpili Číňania do procesu predaja.

Vo februári má nasledovať komplexný audit, teda hĺbková kontrola podniku, dodáva televízia JOJ.

