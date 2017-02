Čo je za čulou náladou v Rusku? Oveľa viac než len Trump

Zdroj: marketwatch

Tvrdí to Oliver Hughes, výkonný riaditeľ Tinkoff Bank, ruskej spoločnosti, ktorá patrí k najväčším samostatným bankám z hľadiska počtu zákazníkov. Má v nej účet okolo 5 miliónov zákazníkov. "Je to všeobecné očakávanie, a dúfam, že sa naplní, že v rámci Trumpovej administratívy sa zásadne zmení vzťah s Ruskom. Avšak, to sa ešte len uvidí, nemyslím si, že to bude mať veľký vplyv na podnikateľské nálady všeobecne," cituje Hughesa market watch.

Podnikateľská nálada sa v Rusku zlepšila ešte pred prezidentskými voľbami USA, pretože Rusko sa vracia k rastu po recesii, uviedol šéf banky Tinkoff. "Dôvera spotrebiteľov sa vracia. Podniky investujú. Kapitál sa vracia do krajiny. Takže všetko, čo sa deje, ide správnym smerom," povedal 46 ročný Angličan, bývalý obchodný vývojový manažér spoločnosti Visa.

Hughes tiež povedal, že ruský internetový sektor má za sebou úžasné veci, ale "príbeh toho v skutočnosti veľa nepovedal, pretože každému sa vybaví ropa a Putin, ak príde reč na Rusko“.

Hughesova cesta na ruský bankový trh začala britským vysokoškolským titulom, študoval v ruštine, následne prišli akademické pozície a Visa. Pre túto spoločnosť už pracoval v Moskve keď ho v roku 2007 oslovil podnikateľ Oleg Tinkov. Chcel ho na post hlavy banky, ktorú zakladal. "Nie je to príležitosť, ktorá by prichádzala každý deň, a videl som, že trh je na niečo také zrelý," povedal Hughes.

Tinkoff Bank nie je tradičná banka, namiesto toho má asi 1500 kuriérov na oslovovanie zákazníkov po celej krajine. Spoločnosť sa sama označuje za on-line finančný supermarket, predaj vlastných produktov ako aj partnerských, vrátane úverov, kreditných kariet a investícií.

"Sme platformou pomocou ktorej možno predávať akýchkoľvek produkt," vysvetľuje Hughes. "Nechceme ale predávať topánky a jedlo - nie v tejto chvíli a asi ani v dlhodobejšom horizonte - ale mohli by sme to robiť."





V spätnom pohľade rok 2013 nebol tým najlepším pre ruskú spoločnosť aby šla na burzu, ale TCS Group Holdings sa napriek tomu rozhodli pre IPO na Londýnskej burze cenných papierov. V tom čase mal zakladateľ Tinkov majoritný podiel. Akcie asi dva roky klesali, analytici z toho pôvodne vinili rast špekulatívnych pôžičiek, ale potom prudko eskaloval konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. "Keď sme debutovali na burze v roku 2013, bolo to tesne predtým, než sa to všetko stalo. Ekonomická kríza v Rusku, geopolitická kríza, sankcie, anti-sankcie, kolaps rubľa. Naše akcie prešiel pomerne tvrdým prepadom, ale teraz sa už vrátili späť. Takže investori nás už poznajú."

Tinkoff nie je v oblasti finančných technológií alebo iných podnikateľských kruhoch známy, uviedol generálny riaditeľ. Fintech mená ako Simple, Möven alebo Fidor bank pritiahli viac pozornosti. "Myslím, že je to do značnej miery preto, že sme v Rusku. Ľudia nerozmýšľajú o Rusku ako o krajine typu novej ekonomiky, kde by to žilo on-line priemyslom," povedal Hughes.

Za úplne mylnú považuje prezentáciu Rusov, ako národ a "ťažkopádny, kde hierarchické a byrokratické inštitúcie len komplikujú situáciu," uviedol generálny riaditeľ, podľa ktorého je tiež mylné sa domnievať, že "je tam veľmi ťažké podnikanie a že tam chýba podnikateľská kultúra." A čo si bankár myslí o nízkom umiestnení krajiny v rebríčku hodnotiacom jednoduchosť podnikania? "Môže byť jednoduchšie pracovať v niektorých odvetviach nového hospodárstva,“ povedal Hughes.