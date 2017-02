Analytici UBS: Priveľa neistoty, držte sa zlata

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 11:53 -

"Prevláda priveľa neistoty," uviedol komoditný analytik banky pre ázijsko-pacifickú oblasť, Dominic Schnider. Ako spresnil, obavy súvisia s tempo rastu úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému. "Inflácia bude rásť rýchlejšie než sa Fed sa chystá zvýšovať sadzby. To je dobré pre reálne aktíva. Slabý dolár a inflácia, táto kombinácia dáva dobré predpoklady pre zvýšenie ceny," cituje jeho slová televízia CNBC.

Ceny zlata rástli po víťazstve Donalda Trumpa, od vtedy už posilnili o 7 percent tento rok, spotová cena zlata sa hýbala okolo 1230 dolárov za uncu v pondelok ráno v Ázii.





Žltý kov by mal ísť podľa Schnidera ďalej hore k 1300 dolárom. Federálny rezervný systém na čele s Janet Yellenovou pozorne sleduje akékoľvek signály pre rast sadzieb. Fed má budúcu schôdzku naplánovanú na 14.-15. marca. Centrálna banka by mala zvyšovať sadzby v troch krokoch v tomto roku, ale o tempe rastu sa rozprúdila debata.



UBS očakáva, že FED zvýši tento rok sadzby dvakrát, odvoláva sa na opatrnosť zo strany FEDu, čo sa týka politiky Trumpovej administratívy, hlavne pokiaľ ide o efekty zo zníženia daní a zvýšenia výdavkov podľa súčasného návrhu. "V ekonomike sa tento rok očakáva mierne zrýchlenie, oproti minulému roku, ale nebude to extra veľká akcelerácia. Môžete namietať, že Trump sa chystá na obrovské fiškálne stimuly, čo je dôvod, prečo by rast mal dosiahnuť úroveň 4 percent. Myslíme si, že je nepravdepodobné, aby k tomu došlo. Musíme vidieť, ako sa k veci postaví americký kongres," povedal Schnider.

"Je tu ešte veľa neistoty z pohľadu Fedu, v súčasnom prostredí, čo v preklade znamená: "áno chlapci, budeme normalizovať sadzby, ale bude pomalý pohyb. Dajte nám trochu času, aby sme prehodnotili situáciu."