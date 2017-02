Peugeot kúpil indickú značku áut Ambassador

dnes 11:31 -

NAÍ DILLÍ 13. februára (SITA, AP) - Francúzsky výrobca áut Peugeot kúpil indickú značku Ambassador od automobilky Hindustan Motors. Indický konglomerát C.K. Birla Group, ktorý vlastní automobilku Hindustan Motors, cez víkend oznámil, že podpísal dohodu so spoločnosťou Peugeot SA o predaji značky Ambassador za 800 mil. indických rupií (INR).

Vozidlo Ambassador, ktoré sa začalo vyrábať v roku 1948, bolo jediným luxusným autom v Indii až do polovice 80. rokov minulého storočia. Hindustan Motors ukončil výrobu tejto značky v roku 2014. Automobilka Peugeot nezverejnila, aké plány má so značkou Ambassador. Peugeot odišiel z Indie po tom, ako v 90. rokoch minulého storočia neuspela jeho snaha o spoločné podnikanie v krajine. Minulý mesiac francúzsky výrobca áut podpísal dohodu s konglomerátom Birla o návrate na rýchlo rastúci trh a uviedol, že bude investovať 107 mil. USD do závodu Hindustan Motors v juhoindickom štáte Tamil Nadu. Táto dohoda znamená, že produkcia v závode sa zvýši na 100 tis. áut ročne.

Francúzska automobilka pôsobí aj na Slovensku. PSA Peugeot Citroën má závod v Trnave. Strategickú investíciu francúzsky koncern oznámil v januári 2003 a do začatia výroby dosiahla 700 mil. eur. Vlani trnavská automobilka PSA Groupe Slovakia vyrobila 315 050 vozidiel a dosiahla tak nový rekord v objeme výroby. Jej produkcia vzrástla medziročne o štyri percentá.