Orange intenzívne pokračuje v rozširovaní mobilnej a dátovej siete

Orange je vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou a najväčším mobilným operátorom na Slovensku. K 30.9.2016 evidoval 2,888 milióna zákazníkov mobilných služieb a 193.000 zákazníkov pevného internetu a digitálnej televízie.

Mobilné služby poskytuje prostredníctvom 2G siete, ktorá pokrýva 99,8 % populácie a prostredníctvom 3G siete s maximálnou rýchlosťou 42 Mbit/s a 4G siete s rýchlosťou do 220 Mbit/ss kombinovaným pokrytím pre viac ako 95 % populácie Slovenska.

Ako prvý telekomunikačný operátor na Slovensku spustil najmodernejšiu pevnú sieť novej generácie na báze FTTH (Fiber To The Home – optika do bytu), ktorá pokrýva takmer 345.000 domácností v 19 mestách. Pevný internet poskytuje taktiež prostredníctvom technológie DSL, ktorá je dostupná na väčšine územia Slovenska. Spoločnosť Orange Slovensko je držiteľom certifikátu environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004, ako aj certifikátu informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001:2005 so zameraním na služby elektronického obchodu a mobilnej dátovej komunikácie.

Orange v súčasnosti už zďaleka nie je iba mobilný operátor pre telefonovanie a SMS. Do portfólia jeho služieb pribudol mobilný aj pevný internet aj televízia či služby pre rodičov, seniorov, domácnosti, rodiny, ako aj diabetikov či cestovanie. Dnes je mobilné telefonovanie v rámci funkcií, ktoré zákazníci na svojich smartfónoch využívajú, na 6. mieste.

Majiteľom 100 % akcií spoločnosti Orange Slovensko je skupina Orange.